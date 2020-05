Keine Chance, die Corona-Abstandsregelungen einzuhalten: Polizeiarbeit bedeutet dieser Tage, insbesondere bei Demonstrationen, zusätzliche Risiken. (Paul Zinken)

Die meisten Bremer hielten sich an die Corona-Schutzmaßnahmen, sagt die Innenbehörde. Aber eben nicht alle. In zwei Fällen sei es zuletzt zu Widerstandshandlungen bei Maßnahmen gegen Corona-Partys gekommen, in vier Fällen seien Polizisten angehustet oder angespuckt worden. Wobei die Täter behaupteten, sie seien an Corona erkrankt. Was sich im Originalton deutlich rustikaler anhört, wie aus Reihen der Polizei zu vernehmen ist. Er würde auf die Allgemeinverfügung „scheißen“, habe ein Geschäftsmann die vor ihn stehenden Beamten wild gestikulierend angeschrien. Und dass sie sich seinen Coronavirus „ins Gesicht schmieren“ könnten.

Besteht der Verdacht, dass die spuckende oder hustende Person tatsächlich mit Corona infiziert ist, kommt bei vorsätzlichem Anspucken oder Anhusten eine Strafanzeige wegen des „Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mittels der Beibringung von gefährlichen Stoffen“ in Betracht, sagt hierzu Polizeisprecherin Franka Haedke.

Untersuchung und Blutabnahme

Zusätzlich werde in solchen Fällen der Verstoß gegen die in der Corona-Verordnung geregelte Pflicht zur Quarantäne als Ordnungswidrigkeit verfolgt. „Wir melden den Verstoß dem Ordnungsamt zur Prüfung weiterer Maßnahmen.“ Bestehe bei einem Täter der begründete Verdacht, dass dieser mit einer entsprechenden Infektionskrankheit infiziert ist, könne eine Untersuchung und Blutentnahme angeordnet werden. Dies werde bei Corona nicht anders gehandhabt als wenn der Verdacht besteht, dass Polizisten während eines Einsatzes mit anderen ansteckenden Krankheiten in Berührung gekommen sind.

Bislang wurde kein Polizist durch Anspucken oder Anhusten infiziert, sagt Haedke. Im Verdachtsfall werde anhand einer Matrix der Behördenleitung unter Beteiligung der zuständigen Direktion und des Bereichs Personal entschieden, wie mit den Betroffenen umgegangen wird. „In der Regel werden diese Personen nach der Inkubationszeit von mindestens zwei bis drei Tagen getestet“, erklärt die Polizeisprecherin. Ob der Betroffene aus dem Dienst genommen wird und bis zur Vorlage des Testergebnisses zu Hause bleiben muss, werde im Einzelfall entschieden. Nachweislich infizierte Beschäftigte würden grundsätzlich keinen Dienst mehr versehen und den Dienst erst nach vollständiger Genesung wieder aufnehmen.

Polizeiarbeit bedeute, dass Sicherheitsabstände nicht immer eingehalten werden können, sagt hierzu Lüder Fasche, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Bremen. Und fordert: „Einzelfälle, bei denen Einsatzkräfte gezielt unter Hinweis auf eine Covid-19-Ansteckung angespuckt und angehustet werden, müssen rigoros als Körperverletzung verfolgt werden.“ Dafür könne auch das Anspucken allein ohne Corona reichen, so Fasche mit Blick auf den schweren Ekel und die psychische Belastung, die seine Kollegen durch solch eine Tat ausgesetzt seien.

„Wenn jemand wirklich das Virus hat und dann jemanden anhustet, sind wir auf jeden Fall im Bereich der Körperverletzung“, betont Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Schwer zu sagen, was den Täter an Strafe erwartet, zumal es einen solchen Fall bislang in Bremen noch nicht gegeben habe. „Aber Corona kann potenziell lebensgefährdend sein. Deshalb glaube ich nicht, dass wir das dann gegen Zahlung einer Geldbuße einstellen würden.“

Corona-Tests werden bezahlt

Fasche erinnert in diesem Zusammenhang an ein anderes Ärgernis aus Sicht seiner Gewerkschaft: "So ein Angriff richtet sich gegen die Gesundheit der Beschäftigten und ihrer Familien", betont der GdP-Chef. "Vor diesem Hintergrund ist es auch ein schlechter Witz, dass die Polizeizulage finanziell hinter der der Feuerwehr und Justiz zurücksteht.“ Vor diesem Hintergrund sollte es außerdem eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Beschäftigten ihre Corona-Tests nicht selber zahlen müssen. Bei einem konkreten Infektionsverdacht sei das wohl kein Problem, sagt Fasche. Doch was, wenn ein angehusteter Polizist nur den subjektiven Verdacht hat, infiziert worden zu sein und der Täter unerkannt geblieben ist? "Müssen die Kollegen diesen Test dann selbst zahlen?"

„Nein“, lautet hierzu die ebenso kurze wie unmissverständliche Antwort aus der Pressestelle der Polizei: „Kein Polizist muss für einen Test bezahlen.“