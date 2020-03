Vor drei Jahren feierte das Modehaus von Jens Ristedt sein 150-jähriges Bestehen. (Christina Kuhaupt)

Vor drei Jahren hat Jens Ristedt ein Jubiläum gefeiert. Er konnte mit seinem Bekleidungsgeschäft im Bremer Ansgariiviertel auf 150 Jahre zurückblicken, nicht wenig für ein inhabergeführtes Unternehmen in einer schwierigen Branche. „Wir haben Weltkriege überstanden, Depressionen in der Wirtschaft, Krisen jeder Art, aber so etwas hatten wir noch nicht“, sagt Ristedt. Sein Laden ist dicht und wird es vorerst bleiben. Wie lange, weiß keiner. Corona ist unkalkulierbar.

Der Modehändler hat für seine 15 Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet. Niemand, der jetzt noch was zu tun hat, die Leute können zu Hause bleiben. Geplante Modenschauen wurden abgesagt, „die Frühjahrsmode motten wir ein“. Immerhin, so Ristedt, konnte er sich mit seinen Lieferanten einigen. „Mit den wichtigsten Fabrikanten gibt es einen engen Austausch.“ Die zuletzt georderte Ware werde jetzt erst einmal nicht geliefert. Außerdem seien längerfristige Zahlungsziele vereinbart worden.

Ristedt, der sich ehrenamtlich als Chef der Bremer City-Initiative engagiert, will jetzt nicht verharren und die Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona-Krise einfach über sich ergehen lassen. Er hat sich mit seinen Mitarbeitern etwas überlegt, weiß aber noch nicht, ob sie‘s tatsächlich machen. „Wir könnten unsere Ware über Instagram anbieten und sie zu den Kunden bringen.“ Ristedt hat auch schon einen Namen dafür: Fashion-Taxi. „Ich bring‘s gerne auch persönlich vorbei.“

Am Dienstag hat der Unternehmer mit seinem Kollegen Stefan Brockmann zusammengesessen, der ebenfalls zum Vorstand der City-Initiative gehört. Brockmann ist Möbelhändler, er führt den Laden BoConcept in der Knochenhauerstraße. Anlass des Treffens war die Vorstellung der neuen Geschäftsführerin der Organisation. Doch statt bei der Gelegenheit lange über die Herausforderungen für die Innenstadt zu reden – Leerstand, Baustellen, Digitalisierung des Handels – war Corona das beherrschende Thema. Carolin Reuther, seit dieser Woche bei der City-Initiative im Amt, wünscht sich von den Geschäftsleuten einen Schulterschluss und den Blick nach vorn: „Wir sollten jetzt schon perspektivisch denken, auf den Tag X hin, wenn alles wieder losgeht.“ Im ersten Schritt gelte es allerdings, die aktuell turbulenten Zeiten zu meistern. Stefan Brockmann hat dafür wie sein Kollege Ristedt das Mittel der Kurzarbeit gewählt.

Aufträge abarbeiten

Brockmann beschäftigt zehn Angestellte, die meisten haben nun beruflich erst einmal nichts mehr zu tun. „Zwei sind im Büro geblieben und arbeiten die Aufträge von Januar und Februar ab“, erzählt er. Möbel und ganze Einrichtungen, die noch ausgeliefert werden müssen. Seinen Laden macht Brockmann nach Terminabsprache nur noch für einzelne Kunden auf.

Einen kleinen Vorteil in der Krise sieht der Unternehmer in der Art seines Geschäfts: „Wir haben nicht so hohe Warenbestände und eine bessere Liquidität.“ Die Möbelhändler könnten deswegen ein paar Wochen länger durchhalten, bis es auch bei ihnen knapp wird. „Andere sitzen auf einem Haufen von gebundenem Kapital und haben gleichzeitig hohe Lasten, durch Mieten zum Beispiel. Wenn die Einnahmen dann von einem Tag auf den anderen auf null sinken, hilft vom Staat kein günstiger Kredit mehr. Dann muss schnell und bedingungslos geholfen werden, am besten durch einen Fonds.“