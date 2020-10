Das Gebiet wird in einem Umkreis von 200 Metern um den Fundort evakuiert. (Polizei Bremen)

Bei Sondierungsarbeiten in der Straße Borchershof in Bremen-Huchting ist eine 10,6 Zentimeter große Granate entdeckt worden. Die Granate soll nach Angaben der Polizei durch Sprengmeister Andreas Rippert am Freitagmittag gegen 12 Uhr gesprengt werden. Das Gebiet wird in einem Umkreis von 200 Metern um die Fundstelle evakuiert. Davon sind Anwohner der Luxemburger Straße, der Mittelshuchtinger Dorfstraße, der Straße Am Kirchdeich sowie am Lampehof betroffen. Zudem wird die B75 in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt.