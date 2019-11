Sechs bis sieben Minuten – viel länger sollte das Bearbeiten einer Akte nicht in Anspruch nehmen. (Christian Kosak)

Der Sedanplatz in Vegesack, samstags früh um sechs. Stockdunkel ist es um diese Zeit noch, nur im angrenzenden Finanzamt brennt Licht. Wieso das? Dreht da ein Sicherheitsmann seine Runden, oder hat das Reinigungspersonal tags zuvor vergessen, die Beleuchtung auszuschalten?

Nein, es hat alles seine Richtigkeit. Im ersten Stock sitzen zu früher Stunde in einem eigens hergerichteten Raum zwanzig Freiwillige, die sich einem Mammutprojekt widmen. Sie schaffen die Grundlage dafür, dass das kleinste Bundesland ab 2025 die Grundsteuer auf einer neuen Berechnungsgrundlage einziehen kann. Dafür müssen allein in der Stadtgemeinde Bremen 207.000 Grundsteuerakten digitalisiert werden.

Erst Anfang des Monats hatte der Bundesrat mit den Stimmen des kleinsten Bundeslandes den Weg für eine grundlegende Reform der Grundsteuer endgültig freigemacht. Die Berechnung auf der Basis des sogenannten Einheitswertes aus dem Jahr 1964 wird ab dem 1. Januar 2025 durch eine neue Formel ersetzt. Sie berücksichtigt mehr Faktoren als bisher, unter anderem Miete, Baujahr, Gebäudeart sowie die Größe von Grundstück und Wohnungen.

Im Herbst vergangenen Jahres, als der Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) noch in der Pipeline war, dämmerte den Verantwortlichen in der Bremer Finanzbehörde der Aufwand, den die Reform verursachen würde. Denn der Grundstückswert sämtlicher privater, öffentlicher und gewerblicher genutzter Immobilien ist neu zu kalkulieren – von der kleinsten Kate in Arbergen bis zur Grohner Düne. Dass dies nicht ohne eine Digitalisierung der gewaltigen Aktenbestände möglich ist, war ebenfalls klar.

Mit geübtem Auge

Genau dieser Aufgabe gelten jetzt die Sonderschichten in Vegesack. Im dortigen Finanzamt werden in langen Fluchten von Hängeregistern die 207.000 Bremer Grundsteuerakten aufbewahrt. Die Hefter sind mit verschiedenfarbigen Streifen markiert. Schwarz steht beispielsweise für Einfamilienhaus, Orange für Geschäftsimmobilie, Braun für unbebaut. Das geübte Auge des Finanzbeamten erkennt also auf den ersten Blick, was sich in der Akte verbirgt. „Nämlich mindestens der sogenannte Einheitswertbogen mit den wichtigsten Angaben zur Beschaffenheit der Immobilie“, gibt Sachbearbeiterin Nadine Franke Auskunft, „außerdem die letzten Grundsteuerbescheide, Veräußerungsanzeigen und mögliche Änderungen der Grundstücksgröße“.

Franke gehört zu den Koordinatorinnen des Projektes. Ihr Kollege Arne Czyborra, Steuerfahnder und ausgewiesener Computerexperte, hat die Software für die Erfassung der Bremer Grundstücksakten entwickelt. Es handelt sich also um ein Programm Marke Eigenbau, mit dem sich die Bremer Finanzverwaltung für die umfangreichste digitale Datenerfassung ihrer Geschichte rüstet. Sogar aus Bayern wurde schon Interesse am Bremer System angemeldet. „Dort hat man sich aber letztlich entschieden, die alten Grundsteuerakten nur zu scannen“, sagt Steuerreferatsleiter Nils Biele. Eine digitale Auswertungsmöglichkeit des Aktenbestandes lässt sich auf diesem Weg indes nicht erreichen.

Zu der Freiwilligentruppe, die freitags nach dem eigentlichen Feierabend sowie sonnabends die papierenen Akten in digitale Datensätze transformiert, gehören überwiegend Beamte aus den unteren Besoldungsrängen, die das finanzielle Zubrot ganz gut gebrauchen können; aber auch bestens versorgte Amtsräte. „Das sind alles Leute, die einfach sagen: ,Wir wollen gern helfen'“, sagt Robert Bauer. Er wirkt im Projektreferat an der Umsetzung der Grundsteuerreform mit. An diesem Sonnabendmorgen muss er seine Stimme ein wenig heben, um gegen die Chartmusik anzukommen, mit der das Großraumbüro beschallt wird. Die Arbeit ist dröge genug, und die Leute an den Eingabe-Terminals scheinen sich einig zu sein, dass ein bisschen Wochenendstimmung bei aller behördlichen Akribie nicht schaden kann.

Marion Sopke ist mit von der Partie. Sie kommt aus Wildeshausen und arbeitet normalerweise in der Arbeitgeberstelle der Bremer Finanzverwaltung. Das frühe Aufstehen mache ihr nichts aus, sagt sie. Mal etwas anderes zu bearbeiten als die Formulare in ihrer angestammten Dienststelle – das mache schon Spaß. Und in der Tat sind die Immobilienakten in manchen Fällen fast schon kleine Geschichtsbücher, eher etwas für Historiker als für Finanzbeamte. Schriftstücke aus Kaisers Zeiten, aus der Weimarer Republik, aus der NS- und Nachkriegszeit kommen bei älteren Objekten zum Vorschein. Gar nicht so einfach, den Papieren auf Anhieb die entscheidenden Angaben zu entnehmen. Zur vertieften Lektüre bleibt Sopke und ihren Kollegen allerdings keine Zeit. Sechs bis sieben Minuten, vielleicht auch einen Tick mehr – viel länger sollte die Bearbeitung einer Akte nicht in Anspruch nehmen.

Zwölf Prozent des Bestandes digitalisiert

Seit Juli haben die Freiwilligen gut zwölf Prozent des Bestandes digitalisiert. Bleibt also noch eine Menge zu tun, damit die Finanzbehörde ab 2025 ihre Grundsteuerbescheide auf neuer Berechnungsgrundlage versenden kann. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) hatte bereits angekündigt, dass die Reform für Bremen insgesamt aufkommensneutral, also keine Kosten verursachend, gestaltet werden soll. Innerhalb der Bandbreite des Immobilienbestandes kann es durch die Neubewertung allerdings zu moderaten Veränderungen der Besteuerung kommen. Als Faustregel gilt: Eigentümer neuerer Häuser in guter Lage werden in der Regel etwas mehr zahlen, für ältere Objekte in weniger begehrten Quartieren wird weniger fällig.

Eine wichtige politische Entscheidung der Bürgerschaft steht überdies noch aus. Die auf Bundesebene beschlossene Grundsteuerreform sagt nämlich nur etwas darüber aus, wie der sogenannte Grundsteuermessbetrag künftig zustande kommt. Die Stadtbürgerschaft wird für Bremen noch über den kommunalen Hebesatz zu entscheiden haben, also über den Multiplikator. Erst wenn der feststeht, lässt sich die Grundsteuer im Einzelfall berechnen.