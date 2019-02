Polizei sucht Zeugen

Wegen Pfefferspray - Bremer Diskothek wird kurzzeitig geräumt

Jan-Felix Jasch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versprühten eine oder mehrere unbekannte Personen in einer Diskothek in der Bahnhofsvorstadt Pfefferspray. Eine 24 Jahre alte Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.