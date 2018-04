Ingrid Waldau gab ihre letzte Vorstellung vor zwei Jahren im Packhaus Theater. (Frank Thomas Koch)

„Sie war die Grande Dame unseres Hauses und eine hervorragende und angenehme Kollegin, deren Arbeit eine unglaubliche Qualität hatte. Und dabei strahlte sie immer eine große Ruhe aus. Uns hat ein enges, freundschaftliches Verhältnis verbunden“, blickt Knut Schakinnis, der Chef des Theaterschiffes und des Packhaus Theaters, auf seine Arbeit mit Ingrid Waldau zurück. Zwölf Jahre lang war sie Ehrenmitglied in seinem Theaterimperium. Die Trauer um die beliebte Volksschauspielerin ist in Bremen groß. Vor etwas mehr als einer Woche war sie im Alter von 81 Jahren gestorben. „Sie hat oft gesagt, dass sie die schönste Zeit ihrer Theaterlaufbahn auf dem Theaterschiff verbracht hat“, erinnert sich Knut Schakinnis. Am Packhaus Theater hatte Ingrid Waldau dann vor zwei Jahren ihren letzten Auftritt.

Auf dem Theaterschiff war sie unter anderem in „Loriots Dramatische Werke“ zu erleben. Zu einer guten Freundin wurde ihr die Sängerin und Schauspielerin Mary C. Bernet, die gegenwärtig in der Rolle der Piaf auf dem Theaterschiff zu erleben ist: „Ich habe sie bis zum Schluss als einen sehr aufrechten, interessierten und bestens informierten Menschen erlebt“, bekundet sie. „Es machte Spaß, mit ihr zusammen zu sein, denn ihr Humor und ihre Selbstironie waren einmalig. Sie hat trotz vieler Schwierigkeiten im Leben und Beruf die Leidenschaft für das Theaterspielen niemals verloren und stand bis zu ihrem 80. Lebensjahr auf der Bühne. Für mich ist sie ein Vorbild!“

Besonders in Erinnerung geblieben ist auch Ingrid Waldaus Darstellung der Lehrerin Lilly in der Boulevard-Komödie „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ in der Regie von Karsten Engelhardt. Hier war sie so zu erleben, wie sie von ihrem Publikum auch privat geschätzt wurde: stets elegant, gepflegt, charmant und temperamentvoll. Eben die Grande Dame der leichten Theatermuse, die um die schwere Kunst des Leichten wusste.

Das Theater war ihr Leben

Ihre große Wandlungsfähigkeit bewies sie auch in zahllosen Rollen in ihrem Stammhaus, dem 1928 von ihrem Vater Ernst Waldau gegründeten Waldau Theater. Und zwar in so unterschiedlichen Stücken wie in „Otello darf nicht platzen“ und als eine der Brewster-Schwestern in „Arsen und Spitzenhäubchen“. In „Otello darf nicht platzen“ von Ken Ludwig spielte sie 2006 auch auf dem Theaterschiff. Hier lernte sie den damals ganz jungen Schauspieler Marco Linke kennen, der in den folgenden Jahren eine Art Ziehsohn für sie wurde. „Ich habe ihr sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe unglaublich viel gelernt von ihr. Es gibt kaum jemand, der Theater mehr gelebt hat“, sagt Marco Linke und betont: „Wir standen uns sehr nah. Wir hatten viel Spaß, ob nun auf der Bühne oder privat. Das wird mir sehr fehlen!“ Das Theater war Ingrid Waldaus Leben. Schon als Kind stand sie auf der Bühne. In ihren Lebenserinnerungen bekannte sie aber dennoch, dass sie stets „im Schatten dieser großen Schwester“ gestanden habe. Von Mitte der 1980er-Jahre bis Mitte der 1990er-Jahre leitete Ingrid Waldau Bremens zweitgrößtes Theater. Auch insofern war sie mit ihrer Erfahrung eine wertvolle Ratgeberin für Knut Schakinnis.

„Unser Verhältnis war von einer wunderbaren Offenheit geprägt. Sie ist auch immer in unseren Hauptproben zu Gast gewesen und stets eine kompetente Kritikerin gewesen“, betont er. An die glanzvollen Zeiten des Waldau Theaters erinnert sich auch der Vorsitzende der Volksbühne Bremen, Holger Kohlmann, gern zurück: „Wir haben Ingrid Waldau stets hoch geschätzt. Die Volksbühne war ihr über Jahrzehnte hinweg freundschaftlich verbunden. Die Mitglieder der Volksbühne haben unsere Abo-Vorstellungen in dem von ihr damals geleiteten Niederdeutschen Theater oft und gerne besucht.“ Ingrid Waldau war auch in der Klönschnack-Reihe der Volksbühne zu Gast, um aus ihrem Leben zu erzählen.

Ausdruck dieser Wertschätzung war auch, dass die Volksbühne dem Waldau Theater den schönen, rotsamtenen Vorhang spendierte. Und Publikumslieblinge wie Erika Rumsfeld und Stefan Schneider wurden mit dem „Silbernen Roland“ ausgezeichnet. Es sollte sich jedoch zeigen, dass das Traditionshaus mit seinen über 500 Plätzen ohne öffentliche Unterstützung nicht zu halten war. Das Kulturressort hatte dem Theater nach und nach die Subventionen gestrichen.

Von dem ehemaligen Glanz ist heute nichts mehr übrig geblieben. Auch wenn Ingrid Waldau stets betont hat, mit diesem Kapitel ihres Lebens abgeschlossen zu haben, wird sie nicht ohne Bitterkeit an dem Theaterbau vorbei gegangen sein, der heute ausgeweidet an der Waller Heerstraße steht. So wie ihr wird es vielen Zuschauerinnen und Zuschauern aus Bremen und umzu ergehen, die im Waldau Theater über Jahrzehnte hinweg hinreißend humoristische niederdeutsche und Boulevard-Theaterabende und fantasievolle Weihnachtsmärchen erlebt haben.