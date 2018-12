Jochem Hauser hat Roland-Kleidung fast 20 Jahre lang geleitet. Nun sucht er nach einer neuen Perspektive – so wie viele andere seiner Mitarbeiter auch. (Christina Kuhaupt)

Blanke Schaufensterpuppen stehen im Unter- und Zwischengeschoss. Menschen sind im Vorweihnachtstrubel auf der Jagd nach den letzten Schnäppchen. Von denen gibt es, bis das Traditionsgeschäft für Damen- und Herren-Mode am 22. Dezember endgültig schließt, noch so einige bei Roland-Kleidung. Alles muss raus, Rabatte bis zu 70 Prozent steht auf den Schildern in den so gut wie leer geräumten Schaufenstern.

Die Mitarbeiterinnen sind trotz des Trubels höflich, freundlich und professionell. Sie lassen sich ihre Wehmut nicht anmerken. 50 waren es einmal, gerade 37 sind es jetzt noch. Viele von ihnen haben hier mehr als 20 bis hin zu 40 Jahren gearbeitet. Ungefähr die Hälfte seiner Belegschaft habe noch keinen neuen Job, sagt Jochem Hauser, der am 1. Januar 1999 von Trier nach Bremen kam, um die Geschäftsleitung des Mode-Geschäftes zu übernehmen.

Mehr zum Thema Bremer Traditionsgeschäft Roland-Kleidung macht dicht Das im Jahr 1950 gegründete Bekleidungsgeschäft "Roland-Kleidung" in der Bremer Sögestraße muss ... mehr »

Nun kommt das Aus nach 20 Jahren. Ihm geht es nicht anders als einem Teil seines Personals: Auch er ist mit seiner Frau Stefanie, die im Ein- und Verkauf ebenfalls in führender Position bei Roland-Kleidung tätig war, noch auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung.

Hauser hat beides von der Pike auf gelernt, sowohl Mode als auch Zahlen. Nach dem Abitur absolvierte er unter anderem ein Studium an der Textilfachschule in Nagold und anschließend ein Volontariat in einer Kölner Unternehmensberatung. Schließlich kehrte er in das Modegeschäft Marx in Trier zurück, um es gemeinsam mit seinem Vater Reinhard und seinem Bruder Horst elf Jahre lang zu leiten, bevor es ihn dann nach Bremen zog.

Stammkunden verabschieden sich

Hauser bewahrt Haltung, aber die Wehmut und auch ein wenig Bitternis sind ihm anzumerken. Nein, das ist nicht mehr „Roland“, so elegant wie das Geschäft einmal war. Zwischendurch schneien Stammkunden und ehemaliges Stammpersonal herein, um sich zu verabschieden. Ingrid Brettschneider und ihre Kollegin, die inzwischen in Ruhestand sind, haben hier immer gern gearbeitet. „Das ist schon bitter, wir sind sehr traurig. Als Herr Hauser kam, war es hier lockerer und nicht mehr so steif“, beschreiben die Damen die Arbeitsatmosphäre unter ihrem Chef. Dem war es immer wichtig, seine Mitarbeiter fair zu bezahlen. Gleiches gilt nun auch für den Sozialplan. „Sie können eine Verkäuferin, die nur zehn Euro pro Stunde bekommt, keinen 500 Euro-Anzug verkaufen lassen“, sagt Hauser.

Die „Geiz ist geil“-Kampagne, die ein Elektronik-Riese vor Jahren lancierte, habe das Kaufverhalten der Kunden nachhaltig geprägt und viel zerstört, bedauert Hauser. Und das habe natürlich Auswirkungen. Die Mode-Designerin Sigrid Schumacher etwa sprach vor einigen Wochen sogar unverblümt von Beratungsbetrug.

Wenn jemand beispielsweise in ein Geschäft wie Roland-Kleidung gehe, sich eine Stunde lang von einer gut bezahlten Fachkraft beraten lasse, nur um anschließend die Ware im Internet zu bestellen, dann nenne sie das Beratungsbetrug, so Schumacher. Ja, das könne man durchaus so stehen lassen, sagt der Geschäftsführer. Unter der weit verbreiteten „Geiz ist geil“-Mentalität und dem Online-Handel-Hype litte die ganze Einzelhandelsbranche, da mache die Textil- und Mode-Branche keine Ausnahme.

„Die Auswirkungen sehen sie auf unseren Straßen, wenn zehn Mal die Pakete hin- und hergeschickt werden, weil die Dinge eben doch nicht so passen“, sagt der Geschäftsführer. Wie Schumacher hält auch Hauser den Trend für fatal, vermeintliche Vergnügungsreisen in Marken-Outlets zu unternehmen. „Dort bekommen Sie eben nicht die neueste Mode, sondern Teile, die zu viel produziert wurden oder sogar Kleidung, die eigens für Outlets hergestellt worden ist“, sagt er. Zudem fehle es dort oft an einer Beratung durch qualifiziertes Fach-Personal, so seine Einschätzung. Für Schumacher wird durch solch ein Verhalten der Markenkern beschädigt.

Unverwechselbarer Charakter

Mit Roland-Kleidung verliert die Bremer City ein weiteres qualitativ hochwertiges Geschäft mit unverwechselbarem Charakter wie schon so viele in den Jahren zuvor: ob Boeker, Bauermann oder Brinkmann an der Obernstraße oder Scheer in der Sögestraße, um nur einige zu nennen. „Das Niveau stirbt in der Bremer City völlig“, analysiert Hauser und es sei eben die Frage, ob das politisch tatsächlich so gewollt sei. „Ich möchte nicht wissen, wie die Sögestraße in einigen Jahren aussieht“, sagt der Geschäftsführer, der viele Jahre Vorsitzender der Lloyd-Passage war. Denn dort käme es demnächst verstärkt zum Ablauf von Mietzeiten.

„Und die Mieten in 1A-Lagen jenseits der 100 Euro pro Quadratmeter müssen Sie erstmal bezahlen können. Die großen Ketten, die überall zu finden sind, können das natürlich. In Bremen werden aber viel zu wenig Flächen in der Qualität 1B und 1C ausgewiesen.“, sagt er. Auch das sieht Hauser als Aufgabe der Politik an. Dieses Problem müsse man angehen und nicht in die falschen Dinge investieren.

Und noch einen Wunsch hätten viele Einzelhändler an den Senat: Wenn schon so viele Baustellen sein müssten wie in den vergangenen Monaten, dann doch bitte nicht alle auf einmal. Denn das vertreibe die Kunden und mache die Bremer Innenstadt kaputt. Gleiches gelte für nicht ausreichend vorgehaltenen Parkraum. Die City könnte Hausers Empfinden zu Folge gut und gerne für die Einwohner-Zahl Bremens von einer halben Million ohnehin fünf Mal so groß sein.

Schweres Jahr für die Modebranche

Erschwerend für die Geschäftsleute komme hinzu, dass dieses Jahr wohl eines der schwersten überhaupt für die Modebranche gewesen sei. Zuerst der lange Winter und dann der extrem heiße, lange Sommer, sagt Hauser. Äußerst negativ würden sich die Dauerrabatt-Schlachten gerade in der Mode-Branche auswirken.

Wie sein Kollege Jens Ristedt ist Jochem Hauser auch nicht gerade begeistert von der Einführung des US-amerikanischen Mode-Trends des „Black Friday“. „Das Schlimme ist hier in Deutschland allerdings, dass damit die vorweihnachtliche Rabattschlacht erst richtig eingeläutet wird und diese Aktion nicht zeitlich begrenzt ist. Das ist für den Handel ruinös“, kritisiert er den Fall des Rabattgesetzes vor mehr als zehn Jahren.

Hauser hat in den zwei Jahrzehnten seiner Geschäftsführer-Tätigkeit durchaus glanzvolle Zeiten erlebt. Roland-Kleidung gibt es seit 1950. An dem Mode-Geschäft seines Großkunden beteiligte sich bald der Herforder Unternehmer Friedrich W. Brinkmann und übernahm das Unternehmen schließlich. Das Brinkmann-eigene Bekleidungs-Label Bugatti sollte im Sortiment von Roland-Kleidung nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Geschäftssitz war schon immer Sögestraße, Ecke Lloydpassage, zunächst nur im Erdgeschoss. 1989 folgte dann eine große Erweiterung, als das Porzellan-Geschäft Rosenthal seine Räumlichkeiten an Brinkmann verkaufte. Eigentümer des Eckhauses sind heute Klaus und Wolfgang Brinkmann. Das ganze Objekt, das mit 1000 Quadratmetern auf fünf Etagen, die über keinen Fahrstuhl verfügen, verteilt ist, soll nun in den nächsten zwei Jahren gründlich saniert werden. Was dann aus dem Eckhaus in prominenter Lage wird, ist noch offen.