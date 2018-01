Noch immer prägen Weihnachtsbäume im Buntentorsteinweg das Straßenbild. (Christina Kuhaupt)

Vereinzelt liegen sie noch immer an den Gehwegen, Hauswänden oder Straßen. Die nadeligen Spuren des Weihnachtsfestes sind eigentlich in ganz Bremen beseitigt. Eigentlich, denn am Buntentorsteinweg in der Bremer Neustadt prägen immer noch Tannen das Straßenbild. Auch mehr als einen Monat nach Heiligabend. Natürlich kann für den ein oder anderen Bremer der Baum aus dem eigenen Wohnzimmer zu einem Entsorgungsproblem werden. Allerdings wissen die meisten, dass die Tannen in Bremen auch eingesammelt werden. Nachdem bereits an zwei Sonnabenden, 13. und 20. Januar, in einem Großteil der Stadt die Bäume abgeholt wurden, liegen sie eben an anderen Stellen wie in der Neustadt noch herum.

Laut Abfallkalender ist am Sonnabend, 27. Januar, der letzte Abfuhrtermin. Dann sollten die nicht mehr ganz grünen Bäumchen auch endlich alle weg sein. Warum das dieses Mal länger dauert? „Die Tannen werden traditionell seit Jahren an den drei Sonnabenden nach dem 6. Januar abgeholt“, erklärt Jens Tittmann, Sprecher der Bremer Umweltbehörde. Doch da der Tag der Heiligen drei Könige in diesem Jahr auf einem Sonnabend lag, habe es den ersten Abfuhrtermin eben erst am 13. Januar gegeben. Unter der Woche sei es nicht machbar, die Bäume abzuholen, da die Bremer Stadtreinigung dann unter anderem mit dem Hausmüll beschäftigt sei, so Tittmann.