Trotz Einschränkungen durch Corona wird in Pflegeheimen Weihnachten gefeiert – im kleinen Rahmen. (Jens Kalaene / dpa)

Weihnachten war nie nur besinnlich, sondern immer auch eine logistische Herausforderung – bis die Geschenke parat sind, der Baum steht, die Lichterkette drapiert ist. Nicht zu vergessen der Haussegen, der gerade hängen soll. Diesmal wird alles noch schwieriger: Heimbewohnerinnen und -bewohner und ihre Angehörigen müssen mit coronabedingten Einschränkungen leben. Viele freuen sich auf Besuch zum Fest. Zugleich wird sich über die Feiertage die Personallage weiter verschärfen – auch Pflegekräfte haben Familien. Ein Beisammensein soll in den Heimen dennoch möglich sein.

„Wir haben immer riesige Feste zusammen mit den Angehörigen gefeiert, das geht jetzt natürlich nicht“, sagt Martina kleine Bornhorst, Geschäftsführerin der Caritas Bremen im Bereich Pflege. „Aber in den Wohnbereichen, den jeweiligen Kohorten, können Gemeinsamkeiten und Geselligkeit gepflegt werden. Sofern kein Bewohner positiv getestet ist, findet das Leben im Wohnbereich statt, einschließlich des gemeinsamen Essens.“ Eine Caritas-Hausdame habe kürzlich die besonders üppige Dekoration in ihrer Einrichtung damit begründet, dass unter den widrigen Pandemie-Bedingungen alles erst recht weihnachtlich wirken müsse. „Früher hätte man vielleicht gesagt, das ist zu viel des Guten. Aber jetzt ist es wohl gerade richtig.“

Und an den Festtagen? Quarantäne nach Festbesuchen bei Angehörigen werde es in Caritas-Heimen nicht geben, sagt Martina kleine Bornhorst. „Wir haben ja nach langem Warten die Schnelltests.“ Und Besuche im Heim? „Sie dürfen zwar mit zehn Personen zu Weihnachten zusammen sein, aber pandemietauglich ist das nicht“, sagt die Geschäftsführerin zur aktuellen Regelung. „Ich würde meiner 95-jährigen Schwiegermutter nicht empfehlen, in einer so großen Gruppe zu feiern. Weniger kann manchmal mehr sein.“ Für Besuche im Heim jedenfalls müssten angesichts des Andrangs Termine abgesprochen werden. „Wir haben Besuchszeiten vergeben und versuchen, allen gerecht zu werden. Ich würde eine Stunde für den Weihnachtsbesuch als Richtschnur nehmen.“

Bei der Bremer Heimstiftung, mit rund 3000 Bewohnerinnen und Bewohnern größter Anbieter in der Stadt, sind auf Grundlage der Corona-Verordnung ebenfalls Besuchskonzepte für die Häuser erstellt worden. Was sonst üblich gewesen sei, falle nun aus, sagt Pflegedirektorin Susanne Brockmann: große Weihnachtsfeiern mit Vier-Gänge-Menüs und Musik und festliche Abendessen. „Am wichtigsten ist es für uns, gemeinsam Verantwortung zu tragen, alle müssen mitmachen – die mobilen Bewohner auch.“

Tipps für Besuche

Besuche bei den Angehörigen dauerten meist nicht lange, „und nur weil man einen Tag bei Angehörigen war, steckt man sich ja nicht gleich an“, ist Brockmann überzeugt. Vorsorgliche Quarantäne sei also kein Thema. „Wir geben aber Tipps mit auf den Weg: den Wagen desinfizieren, auch im Auto Maske tragen, auch zu Hause Abstand halten.“

Und in den Häusern? „Wir haben nicht die Kapazitäten, alle Besucher zu testen, aber Besuche sind natürlich möglich“ – mit Maske und nach Terminabsprache. „Viele Angehörige, die kommen, teilen sich auf. Das ist schon eingeübt aus Zeiten früherer Corona-Verordnungen.“ Auch für Susanne Brockmann ist klar: „Weihnachten wird nicht ganz so wie immer sein.“

Bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sei noch nicht geklärt, ob Bewohner nach Besuchen bei Angehörigen in Quarantäne müssen, sagt Petra Sklorz, Geschäftsführerin für den Bereich Pflege. „Die meisten verreisen sowieso nicht über mehrere Tage.“ Auch Besuche im Heim seien möglich. „Problematisch sind große Gruppen, wegen der Abstandsregel. Dafür haben wir nicht die Räumlichkeiten.“ Die meisten Angehörigen hätten großes Verständnis und viele Bewohner Angst vor einer Corona-Infektion. Kontrollen seien notwendig.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Organisation privater Heime, fordert gar die Beschränkung auf einen Besucher pro Bewohner täglich. Die Bremer Landesbeauftragte des Verbandes, Johanna Kaste, mahnt zur Vorsicht: „Wer den pflegebedürftigen Angehörigen zu Weihnachten nach Hause holt und dann mit zehn Personen am Kaffeetisch sitzt, gefährdet weit mehr Personen als die anwesenden.“

Pflegekräfte für Einweisungen

Für die Interessenvertretung bei Pflege und Betreuung (Biva), in Bremen vertreten durch Reinhard Leopold, ist abzusehen: „Dieses Weihnachten wird ein Einsamfest.“ Der Personalmangel in den Heimen sei ein Problem. „Und die meisten Heime greifen nicht auf externe Sicherheitskräfte zurück, um die Besucher einzuweisen, sondern missbrauchen dafür Pflegekräfte.“

Herwarth Poppe (84), Vorsitzender des Bewohnerbeirats eines privaten Heims in Horn-Lehe, freut sich auf die interne Weihnachtsfeier ohne Gäste. „Man weiß nie, was von außen hereingetragen wird.“ Das reduzierte Weihnachtsprogramm stört ihn wenig: „Ich habe noch den Bombenhagel mit allen Folgen erlebt. Wir haben zu essen und zu trinken. So schlimm ist das gar nicht.“