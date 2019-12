Die Ursache des Alarms, der am vergangenen Montag rund um das Siemens-Hochhaus für viel Aufsehen gesorgt hat, ist durchgesickert. Im 13. Stock, wo die Leitungsebene der Umweltbehörde ihren Sitz hat, war einer Mitarbeiterin ein Briefumschlag irgendwie merkwürdig vorgekommen. Die Postsendung war an Senatorin Maike Schaefer (Grüne) adressiert, wies aber keinen Absender auf. Von außen befühlt, schien der Umschlag irgendetwas Pulverförmiges zu enthalten. Sollte da am Ende...?

Um kein Risiko einzugehen, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die erschien dann auch mit einem Großaufgebot, sperrte die Zone um das Siemens-Hochhaus ab und evakuierte die 13. Etage. Alle Personen, die Berührung mit dem Briefumschlag hatten, wurden unter Quarantäne gestellt. Nachdem also alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen waren, nahmen in Spezialanzüge gehüllte Experten der Polizei den unheilschwangeren Gegenstand unter die Lupe und öffneten ihn schließlich mit äußerster Behutsamkeit. Dann der Moment der Erleichterung: Das Kuvert enthielt keine hochgefährlichen Anthrax-Erreger oder andere Horrorsubstanzen, sondern eine Karte mit besten Weihnachtswünschen des baden-württembergischen Umweltministeriums.

Ein Weihnachtsgruß aus Stuttgart hat in Bremen für Aufregung gesorgt. (Sebi Berens)

"Wir haben wie jedes Jahr Weihnachtsgrüße verschickt, wie jedes Jahr mit einer kleinen Zugabe“, erklärte der Sprecher des Umweltministeriums in Stuttgart, Ralf Heineken. „In diesem Fall war es "Wildbienen- und Schmetterlingssaum" für die freie Landschaft.“ Insgesamt seien schätzungsweise rund 2500 solcher Klappkarten verschickt worden.

Allerdings seien die Umschläge mit Charity-Briefmarken für einen guten Zweck frankiert worden. Da sie deshalb nicht mit der Frankiermaschine bearbeitet wurden, fehlte der automatische Absender. Seit dem Bremer Fall habe man die Umschläge mit der Hand abgestempelt, sagte Heineken. Allerdings sei ein Absender auch noch keine Garantie für den Inhalt. „Es ist traurig, dass wir offenbar in einer Zeit leben, in der wir Weihnachtspost nicht mehr arglos verschicken und öffnen können“, sagte er weiter.