Eisbären auf schmelzenden Eisschollen: ein Weihnachtspulli mit Botschaft. (WWF)

Pullover mit einem Rentier auf der Brust, Socken mit Glöckchen am Saum oder Strickmützen mit Tannenbaum-Muster: Der ­WESER-KURIER sucht die kuriosesten Weihnachtsoutfits. Dafür bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, tief in Ihrem Kleiderschrank zu graben, das geliebte oder auch ungeliebte, das schönste oder auch besonders hässliche Accessoire hervorzukramen und ein Foto davon zu machen. Die Bilder sollen in einer Fotostrecke in der Online-Ausgabe des WESER-KURIER veröffentlicht werden. In einer Abstimmung wird schließlich das auffälligste und kurioseste Outfit gekürt. Einen Preis gibt es auch: natürlich eine Weihnachtsüberraschung. Die Fotos können ab sofort an die Mailadresse lokales@weser-kurier.de ­gesendet werden.