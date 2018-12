20 Spitzen schmücken das Objekt aus Weide, das direkt gegenüber dem SWB-Kundencenter Weihnachtsstimmung verbreitet. (Christina Kuhaupt)

20 Spitzen schmücken das Objekt aus Weide, das direkt gegenüber dem SWB-Kundencenter Weihnachtsstimmung verbreitet. Mit seinen knapp zehn Metern Durchmesser taucht der Stern den Park in seinem Umfeld in helles Licht. Präsentiert wird die Adventsbeleuchtung vom Energiedienstleister SWB und dem Umweltbetrieb Bremen. „Ein Treffpunkt für Menschen, die auf der Suche nach friedlicher Weihnachtsstimmung sind“, heißt es in einer Erklärung der Macher. Entworfen wird der Stern seit vielen Jahren von dem Bremer Floristikmeister Andreas Faber. Den Stern stellt er aus Büscheln natürlicher, geschälter Weide sowie reflektierenden Plättchen, Kugeln und Glöckchen her.