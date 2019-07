Restaurant-Chefin Paulina Solar zeigt die Gerichte im Engel, in dem die Gäste in einer ehemaligen Apotheke speisen. (Christina Kuhaupt)

Die Gäste müssen sich im Engel entscheiden. Entweder stören sie sich an der lauten Geräuschkulisse, weil viele Tische in dem doch überschaubaren Restaurant stehen und noch einige Gäste am Tresen und an den Stehtischen hinzukommen. Oder sie erfreuen sich am ganz eigenen, ganz urigen Charme dieser ehemaligen Apotheke, in der noch fast alles so ist als hätte sie erst gestern dicht gemacht. Es sind noch die Regale im Hintergrund vorhanden, die Schubfächer, in denen Medikamente untergebracht waren, alles aus dunklem, schweren Holz von einst, es hängen Milchglaslampen von der Decke und der Boden ist schwarz-weiß gefliest.

Das mutet alles so an, als würde man in eines dieser Fachgeschäfte aus den 50er- und 60er-Jahren kommen – eine Reise in die Vergangenheit. Nicht zuletzt schauen die Gäste durch die großen Schaufenster hinaus auf die Straße und können sehen, was sich im Viertel tut.

Wir blendeten also aus, dass da mächtig viel um uns herum los war. Und, nicht zu vergessen, schließlich nennt sich das Engel vermutlich auch absichtlich Wein-Café und nicht Restaurant. Die Atmosphäre ist also ein wenig darauf angelegt, bei einem Glas Wein ins Gespräch zu kommen, was mit unseren Tischnachbarinnen, die aber dennoch weit genug von uns weg saßen, tatsächlich passierte.

Apropos Wein: Die Auswahl an guten Tropfen ist selten so reichhaltig, so gut und von den Preisen so angenehm. Das gibt es oft nicht einmal in gehobeneren Restaurants. Mehr als ein Dutzend offene Rot- und Weißweine sowie etwa 50 Flaschenweine aus den Anbaugebieten in Deutschland, Europa und Übersee fanden wir auf der Karte. Das ist beachtlich und lässt jeden Weinzahn freudig jubeln. Wir genossen einen Malbec Cahors Héritage (0,2 Liter für 6,20 Euro), der zwar eine Spur zu viel Säure besaß, das aber ausglich, indem die Traube vollmundig und kräftig über die Zunge glitt und einen satten Abgang mit einer Kirschnote besaß.

Zu unserem Wein hätten wir gerne schon ein bisschen krosses Baguette (vielleicht mit Salzbutter) genascht. Doch wir mussten bis zu unserer Vorspeise warten. Meine Begleitung aß eine Mango-Möhrensuppe, die mit 3,50 Euro perfekt kalkuliert war, aber im Mund zu schnell an Geschmack verlor. Es fehlte an nachhaltigem Aroma. Mein Ziegenkäse aus dem Ofen servierte der Koch mit Honig (9,80 Euro). Trotz der Kräuterstängel und wenigen Blättchen Salat bot die Vorspeise wenig fürs Auge. Der Käsetaler lag etwas zerflossen mit seinen angerösteten Stellen auf dem Teller – das war’s.

Auch die Hauptspeisen taten sich nicht durch schöne Kompositionen auf dem Teller hervor. Aber geschmacklich waren sie einwandfrei. Das Karree vom Schwein (17,50 Euro) war ein mächtiges Kotelett mit einer dickeren Fettschicht, die dem Fleisch ein kräftiges, wohlschmeckendes Aroma verlieh. Dazu reichte der Koch Süßkartoffeln, karamellisierte Karotten und geröstete Pfifferlinge. Sehr gut gelang der Crew hinterm Herd die dunkle, kräftige Soße.

Ich wollte das Cacciatore vom Kaninchen, das es aber nicht mehr gab. Stattdessen bot mir die Kellnerin ein Perlhuhn (16,50 Euro) an, was – sind wir ehrlich – noch besser ist. Die Soße geriet nicht nur vom Aussehen etwas dünn und farblos, sondern war es auch vom Geschmack her. Dabei hätten die Polentaecken durchaus eine kräftige Tunke vertragen. Über dem kompletten Gericht verteilten sich Pilze, Tomaten und Lauchzwiebelringe.

Als Desserts ließen wir ein Tiramisu und ein Joghurtmousse mit Mangopüree in die Mitte des Tisches stellen, sodass wir uns beide davon bedienen konnten. Uns irritierte dabei etwas die Preiskalkulation. Das Tiramisu, das deutlich aufwendiger ist, kostete 5,70 Euro. Das Joghurtmousse, das sich geschmacklich wie in der Herstellung nun nicht als Offenbarung herausstellte, stand mit 6,50 Euro auf der Rechnung. Mehr Auswahl an Desserts gibt es im Engel schon nicht mehr, sieht man einmal von den Kuchen ab, die noch vom Nachmittag in der Kühlung standen.

Fazit: Das Engel ist ein idealer Ort, um der Weinleidenschaft zu frönen. Dazu reicht die Küche Gerichte von einer kleinen Wochen- und einer dauerhaften Karte mit Käsespezialitäten oder Flammkuchen. Alles in allem ist es eine gute Küche, die hier und da mehr Wert auf Details und Aromenvielfalt legen könnte.

Engel, Ostertorsteinweg 31/33, 28203 Bremen, Telefon: 69 64 23 90, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 1 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 1 Uhr, teilweise barrierefrei, Internet: www.engelweincafe-bremen.de