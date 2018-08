An drei der vier Veranstaltungstage soll es auch Livemusik geben. (Daniel Reinhardt/dpa)

Ende August findet zum zweiten Mal die Nachfolgeveranstaltung des Bremer Weinfestes statt. Unter dem Namen „Weinsommer“ werden Winzer ihre Stände vom 30. August bis zum 2. September auf dem Hillmannplatz aufbauen. An drei der vier Veranstaltungstage soll es zudem Livemusik geben. Zum Auftakt am Donnerstag spielen ab 17 Uhr „Acousticline“ Meilensteine der Musikgeschichte. Am Freitag tritt ab 18 Uhr das Duo „Mr. Park & Mr. Right“ mit Hits der erfolgreichsten Songwriter auf. Die Band „The Sixties“ soll am Sonnabend ab 18 Uhr bei den Besuchern für Stimmung sorgen. Organisiert wird das Event erneut von der Marketingagentur „Das Team“, die die Planung der Veranstaltung im vergangenen Jahr von Oliver Schmidt, Inhaber von Grashoff‘s Bistro, übernommen hat.