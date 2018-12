Wer im nordeutschen Flachland nicht auf Schnee zu Weihnachten verzichten möchte, muss zu solchen Hilfsmitteln greifen. Die Natur hält sich zurück. (Christian Fürst/dpa)

Weiße Weihnachten können die Menschen in Deutschland in diesem Jahr wohl nur in höheren Lagen ab 600 Metern erleben.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonnabend in Offenbach mitteilte, ist mit Schneefall am Heiligabend nur an den Alpen sowie in den höheren Lagen der südlichen und östlichen Mittelgebirge zu rechnen.

Überall sonst setzt sich allmählich Hochdruckeinfluss durch und der Regen lässt nach. Für Bremen und Niedersachsen wird für den Heiligabend bewölktes Wetter mit Temperaturen um 2 bis 4 Grad vorhergesagt. Ingesamt soll es im Norden mit Werten zwischen 5 und 12 Grad recht mild werden.

Zuvor wird es am Sonntag vor allem im Süden und Südwesten durchaus ungemütlich. Bis Montagmittag kann es dort länger anhaltend und teils kräftig regnen. Im Schwarzwald und an den Alpen muss dabei mit unwetterartigen Regenmengen zwischen 70 und 100 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden.

An den Weihnachtsfeiertagen bleibt es oft trüb in Deutschland. Im Norden und Osten kann es leichte Schauer geben. Sonnige Abschnitte erwarten die Meteorologen nur im Südwesten und an den Alpen. Mit 3 bis 8 Grad wird es etwas kühler. (dpa/rab)