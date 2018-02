Als ein 70-jähriger Neustädter weißes Pulver in einem Brief entdeckte, alarmierte er die Polizei. (Symbolbild) (dpa)

Das weiße Pulver, das ein 70 Jahre alter Bewohner eines Mehrparteienhauses an der Mainstraße in der Bremer Neustadt per Brief erhalten hat, ist laut Polizei ungefährlich. Das teilte ein Sprecher am Mittwochabend mit. Erste Laboruntersuchungen hätten gefährliche Stoffe ausschließen können. Um welche Substanz genau es sich handelt, konnte die Polizei jedoch noch nicht sagen. Die Ermittlungen würden am Donnerstag fortgesetzt, Laboruntersuchungen stünden noch aus, hieß es.

Der 70-jährige Empfänger des Briefes war vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er sei jedoch inzwischen entlassen worden, sagte der Polizeisprecher. Es gehe ihm gut.

Der Mann hatte am Dienstag einen an ihn adressierten Briefumschlag geöffnet, aus dem ein weißes Pulver rieselte. Als dieses bei ihm unverzüglich eine Reizung in der Nase und im Gesicht verursachte, alarmierte der Mann die Polizei und Feuerwehr.

Da die Zusammensetzung und die Gefährlichkeit der unbekannten Substanz kurzfristig nicht analysiert werden konnte, riegelten Einsatzkräfte das Mehrparteienhaus vorsorglich ab, die ersten eingetroffenen Polizisten und ein Sanitäter durften das Haus nicht verlassen. Die Mainstraße wurde für den Fahrzeugverkehr zwischen Delmestraße und Rheinstraße bis gegen 22.50 Uhr gesperrt.

Da auch ein Schnelltest keine verwertbaren Ergebnisse brachte, stellte die Polizei das verdächtige Pulver in einer Spezialbox sicher und brachte es umgehend zur näheren Untersuchung in ein Fachinstitut nach Hannover. Alle Einsatzkräfte, die zuerst am Ort des Geschehens waren, mussten vorsorglich ihre Kleidung entsorgen und konnten dann nach Hause fahren.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (mic/wk)

++ Dieser Artikel wurde aktualisiert am 28. Februar, um 17.59 Uhr. ++