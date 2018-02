Ein Briefumschlag mit einem verdächtigen weißen Pulver hat am Dienstagnachmittag zur Sperrung eines Teilbereiches der Mainstraße geführt. Nach Angaben der Polizei fand ein Bewohner aus einem Mehrparteienhaus in der Straße den an ihn adressierten Brief in seinem Postkasten. Als er ihn öffnete, entdeckte er darin ein weißes Pulver, das bei ihm einen Juckreiz auslöste. Der Mann alarmierte daraufhin Polizei und Feuerwehr. Die stellte das verdächtige Pulver in einer Spezialbox sicher und brachte es umgehend zur näheren Untersuchung in ein Fachinstitut nach Hannover. Bis sicher ist, um was es sich bei dem Pulver handelt – eine harmlose Substanz oder doch eine gefährliche, wie etwa ein Milzbranderreger –, bleibt der Mann isoliert und das Mehrparteienhaus weiträumig abgesperrt, erklärte die Polizei am frühen Dienstagabend. (mic)