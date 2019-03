Ilse Döring (links) gehört zum ehrenamtlichen Helferstab, Gaby Dönselmann leitet das Projekt „Aufsuchende Altenarbeit“. (Kuhaupt)

Etwas für Mitmenschen zu tun, hält viele Bremerinnen und Bremer auch im fortgeschrittenen Alter wach und fit. Damit sie das Betätigungsfeld finden, das zu ihnen passt, braucht es aber oft auch Anleitung und Unterstützung durch hauptamtliche Kräfte in verschiedenen Einrichtungen oder Vereinen.

Und wer dort dann aktiv wird, ist häufig schon sein Leben lang für andere im Einsatz – vielleicht in der Familie, im Freundeskreis oder in der direkten Nachbarschaft. Einfach aus Freude und Zufriedenheit, die sich aus dem Helfen ergibt und deshalb beiden Seiten Gutes bringt. Diese hilfsbereiten Bremerinnen und Bremer sind Gaby Dönselmann und ihren Kollegen in den Familienzentren verschiedener Stadtteile in der Aufsuchenden Altenhilfe hoch willkommen.

Zu jenen, die sich in diesem ehrenamtlichen Einsatzbereich unverzichtbar machen, gehört beispielsweise Ilse Döring. Das Helfen ist ihr quasi in die Wiege gelegt worden. Schon in jungen Jahren kümmerte sie sich um die Familie, mit Aufgaben in der Betreuung und Pflege von Angehörigen. „Es hieß dann immer nur: Kannst du mal eben ...“, erinnert sich Ilse Döring.

Seit einigen Jahren ist sie nun schon in der Aufsuchenden Altenarbeit aktiv und macht Hausbesuche, wobei sie das Wort Altenarbeit gar nicht so gern benutzt. Immerhin gibt es auch jüngere Menschen, die aus verschiedenen Gründen auf Unterstützung angewiesen sind, um in ihrer Wohnung bleiben zu können. Vielleicht sind sie alleinstehend, Partner oder Partnerin sind bereits gestorben, die Kinder weiter weg. Oder sie sind aus anderen Gründen nicht in der Lage, sich zu kümmern.

Ilse Döring und Gaby Dönselmann, die Ehrenamtliche als Koordinatorin des Projekts „Altenarbeit – Hausbesuche“ anleitet, haben Freude daran, etwas für ältere Bremerinnen und Bremer oder für andere zu tun, die daheim Unterstützung brauchen. Und das ist, so erfahren die Frauen immer wieder, der Wille vieler Menschen in Stadt und Land.

Kontakte im nahen Umfeld pflegen

Es gehört aber nicht nur das Fortführen des Lebens in der eigenen Wohnung dazu. Die Menschen wollen weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen, Verwandte und Freunde treffen, einfach mal rauskommen. Die Einbindung in die meistens schon lange bestehende Nachbarschaft, Besuche bei oder von Bekannten und Freunden im nahen Umfeld sind ihnen ebenfalls sehr wichtig.

Damit sich das nicht so schnell ändert oder im besten Fall sogar lebenslang erhalten bleibt, unterstützen Menschen wie Gaby Dönselmann und Ilse Döring sie. Eine ganze Reihe von Helfenden, mehr Frauen als Männer wie vielfach in sozialen Bereichen, sind es, die wie Ilse Döring aktiv sind. Oftmals sind die Bindungen zwischen den freiwilligen Helfern und ihren Schützlingen eng geworden.

Ohne diese Ehrenamtlichen wäre die große Aufgabe der Aufsuchenden Altenhilfe gar nicht zu leisten. Diese sei vor inzwischen zehn Jahren in Obervieland gestartet, berichtet Gaby Dönselmann. Nun sind es rund 80 Ehrenamtliche, die einen Teil ihrer Zeit der wichtigen Aufgabe widmen.

Glücklich ist die Koordinatorin Gaby Dönselmann darüber, dass die Idee sich auf Hemelingen, später dann auf die Neustadt und Marßel übertragen ließ. Wichtig sei es, dass die Ehrenamtlichen fast immer direkt aus dem jeweiligen Stadtteil kommen, in dem ihre Schützlinge zu Hause sind, sagt sie. Sie kennen dann das Umfeld, sind mit den Besonderheiten der Umgebung vertraut. So können sich zwischen ihnen und ihren Schützlingen schnell Beziehungen entwickeln.

Das stellt auch die in Hemelingen ehrenamtlich Aktive Ilse Döring immer wieder fest. Sie kennt den Stadtteil fast wie ihre Westentasche, könnte sie behaupten. Auf jeden Fall kommt die Nähe ihr und den Betreuten zugute, Vertrautheit kann entstehen. „Und das ist gut so.“

Weitere Informationen

Informationen rund um das Ehrenamt in der Aufsuchenden Altenarbeit gibt es unter anderem bei Gaby Dönselmann im Hemelinger Familienzentrum Mobile, Hinter den Ellern 1 a, 28309 Bremen oder unter der Bremer Telefonnummer 36 11 66 06.