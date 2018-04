Das die Biomüll-Umschlagsanlage in Walle errichtet werden soll, sorgt dort für erhöhte Aufmerksamkeit. (dpa)

Beim Waller Beirat kommt gar nicht gut an, dass jetzt ohne seine Beteiligung beim Thema Biomüll-Umschlag mit dem Finger auf seinen Stadtteil gezeigt wird: Wie berichtet hatten Gröpelinger Beirat, Oslebshauser Anwohner und Wirtschaftsbetriebe am Industriehafen eindringlich dafür appelliert, dass Abfallentsorger Remondis den Abtransport des Bremer Biomülls zukünftig nicht über eine Halle an der Windhukstraße, sondern über die vom bisherigen Entsorger genutzte Kompostierungsanlage an der Blocklanddeponie abwickeln möge.

Dass nach Woltmershausen und Oslebshausen der ungeliebte „Wanderpokal“ Biomüll-Umschlagsanlage nun Walle blüht, sorgt dort für erhöhte Aufmerksamkeit. „Wenn eins zu eins einfach das übernommen wird, was dort jetzt passiert, dann ist das in Ordnung. Aber falls Nehlsen sich vergrößert, dann möchten wir schon vorab Einzelheiten wissen", so Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD), den insbesondere stört, „dass man nun das Pferd von hinten aufzäumt und nicht schon vorab im Rahmen der Ausschreibung geprüft hat, ob beim Bewerber überhaupt eine für den Biomüll-Umschlag geeignete Halle vorhanden ist.“

Errichtung nur in einem Industriegebiet

Es habe sehr wohl klare Vorgaben gegeben, zitiert indes Dieter Steinfeld von den Gröpelinger Grünen die – von der SPD mitgetragene – Ausschreibung: "Befindet sich die Übernahmestelle in der Stadtgemeinde Bremen, gilt die Maßgabe, dass eine Errichtung nur in einem Industriegebiet möglich ist". So sei "schon seit 2016 klar gewesen, dass das Umschlaglager nur im Bremer Industriepark oder im Industriehafen entstehen kann, weil der Hemelinger Hafen meines Wissens diese Kapazität nicht mehr hat."

"Grundsätzlich schließen wir natürlich keine Gespräche aus und sind immer auch über unseren Verband mit Wettbewerbern zu branchenrelevanten Themen in Kontakt", so Remondis-Sprecher Michael Schneider. Er bitte aber um Verständnis, "dass wir in der Standortfrage aufgrund des laufenden Entscheidungs- und Genehmigungsprozesses nicht weiter zu Gerüchten und Vermutungen Stellung nehmen werden."