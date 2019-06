Der Juni beginnt vielversprechend. Am Sonntag erreichte das Thermometer sogar die 30-Grad-Marke – optimale Bedingungen für den Start in die Bremer Freibadsaison. Den Anfang machte das Stadionbad, das seine Tore für Schwimmer und Sonnenhungrige von 10 bis 18 Uhr öffnete.

Die einen wagten den großen Sprung und tauchten aus luftiger Höhe ins herrlich erfrischende Wasser ein, andere gingen es zunächst noch ganz gemächlich an und ließen sich entspannt durchs Becken treiben. An diesem Montag folgen dann das Westbad, das Schloßparkbad und das Freibad Blumenthal. Die jeweiligen Öffnungszeiten der Freibäder an Wochen- und Feiertagen sowie an den Wochenenden erfahren Interessierte unter anderem auf der Internetseite der Bremer Bäder. (sad)