Sandra Riemersma vom Radsportverband Hamburg, Projektleiterin Bianca Witte und Sabine Gäthje vom Turnverein Bremen 1860 (v.li.) wollen Frauen für den Radsport begeistern. (Karsten Klama)

Die Messe Bremen organisiert im März mehrere Veranstaltungen. Bei der Rad- und Freisportmesse „Draußen“ liegt der Schwerpunkt auf Frauen im Radsport. „Wir wollen auch Einsteigerinnen eine Plattform bieten, damit sie sich trauen, Fragen zu stellen“, sagt die Projektreferentin Bianca Witte. Manchmal gebe es bei Anfängerinnen eine gewisse Hemmschwelle. „Einige denken, ihre Fragen wären dumm, obwohl es gar keine dummen Fragen gibt – vor allem, wenn es um die Technik geht“, so Witte. Deshalb werden neben der Ausstellung der Fachhändlerwaren auch Workshops organisiert.

„Der Radsport ist traditionell männerdominiert, deswegen war es uns wichtig, den Fokus auf die Frauen zu legen“, sagt Trainerin Sabine Gäthje. Männer seien jedoch natürlich auch zu der Messe eingeladen. Gäthje leitet die Rennradgruppe bei der Sternfahrt, einer Tour verschiedener Radgruppen in die Bremer Umgebung. „Unsere Strecke steht noch nicht fest, aber wir werden uns Richtung Ritterhude/Worpswede bewegen“, sagt Gäthje. Die Freisportmesse ist am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. März, in den Messehallen zu sehen. Die Sternfahrt wird für Sonntagvormittag organisiert.

Dazu soll es von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. März, in den Messehallen einen Wettkampf „International Judo Masters Bremen“ geben. Dieses Jahr wollen die Veranstalter die Kämpfe live ins Internet übertragen – „wenn alles wie geplant läuft, und es mit der Technik klappt", sagt Organisator Norbert Specker. "Aber das ist mittlerweile ziemlich sicher.“ Weil die Teilnehmer aus aller Welt kämen, habe es in den vergangenen Jahren diesbezüglich immer wieder Anfragen gegeben. Und am Sonntag, 18. März, ist dann Raum für Handwerkskunst im Großmarkt Bremen. Von Malerei auf Tierfedern über Schmuck aus Silberbesteck bis hin zu handgemachten Puppenmöbeln: Kunsthandwerk verschiedenster Art gibt es auf dem Markt „Tausendschön“ zu kaufen.