Neue Polizeiwache: Seit Dezember zeigen die Ordnungshüter mehr Präsenz, das ist Teil des Konzeptes für einen sicheren, sauberen Bahnhof. (Christina Kuhaupt)

Mehr Beleuchtung, Videoüberwachung und neue Konzepte für die offene Drogenszene: Jens Körber von der Polizei Bremen hat am Donnerstag in der Innendeputation einen Zwischenbericht zum Sicherheitskonzept für den Bremer Hauptbahnhof präsentiert. Ihm zufolge hat sich schon einiges verbessert, aber es gebe auch noch Baustellen.

Zu den Erfolgen zähle, dass sich die Präsenz der Polizei am Hauptbahnhof erhöht habe – auch durch die Eröffnung eines neuen Reviers. Ende März sollen drei Polizeikontaktsäulen an den Straßenbahn-Haltestellen in Betrieb genommen werden. Der Bahnhof werde zudem häufiger gereinigt, sagte Körber, der das Programm „Partnerschaft attraktiver Bahnhof“ leitet. Es seien in den ersten neun Monaten 182 sogenannte Schrotträder entfernt worden.

Zudem habe die Deutsche Bahn neue Aschenbecher vor dem Bahnhof aufgestellt, zuvor hätten Raucherinnen und Raucher keine Möglichkeit gehabt, ihre Kippen ordnungsgemäß zu entsorgen. Für das Frühjahr ist laut Körber eine Kampagne geplant, die das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstummeln verringern soll.

Polizei und Ordnungsdienst gingen vermehrt vor gegen belästigenden Alkoholkonsum von Menschen, die an den Straßenbahn-Haltestellen sitzen und diese für Passagiere blockieren, gegen unzulässige Arten des Bettelns (gewerbsmäßig, aggressiv oder unter Einsatz von Kindern) sowie gegen unerlaubte Lager. Darunter sind Schlaflager von Obdachlosen zu verstehen. Das sei eine Sondernutzung von öffentlichem Raum, schilderte Körber.

Hinweis auf Hilfsangebote

Auch werde nicht geduldet, wenn Menschen Gegenstände direkt vor dem Bahnhof liegen lassen, um sich so einen Bettel- oder Schlafplatz zu sichern. Bei all diesen Verhaltensweisen würden die Menschen zunächst angesprochen und auf Hilfsangebote hingewiesen. „Erst wenn das nicht klappt, sprechen wir einen Platzverweis aus“, sagte Körber. Wenn auch das keine Wirkung zeige, werde Anzeige erstattet. Rückzugsräume für Drogensüchtige, etwa im Innenhof am Siemenshochhaus, seien geschlossen worden.

„Die Bahnhofsszene hat sich verteilt, das ist aus unserer Sicht gut“, sagte der Polizist und fügte sogleich hinzu: „Zum Leidwesen der Streetworker, die haben ihre Leute nicht mehr gefunden.“ Er machte den Zwiespalt der Behörden deutlich: Einerseits wolle man einen sicheren und sauberen Bahnhof gewährleisten, an dem sich Besucher und Fahrgäste gerne aufhalten und die Haltestellen nutzen können. Andererseits wolle man Menschen in prekären Lebenslagen nicht vertreiben, ihnen Alternativen und Hilfe anbieten. „Wenn die Polizei tätig wird, gehen die Menschen an den nächsten Ort“, sagte Körber.

Deshalb sei der Drogenkonsumraum so wichtig. „Unser Ziel ist: Das muss ein Erfolg werden. Das hilft der Stadt“, betonte der Polizist. Die Polizei werde an der Friedrich-Rauers-Straße, wo der Druckraum eröffnet werden soll, Präsenz zeigen und Drogenhandel verfolgen. Die Akzeptanz der Szene für den Standort und den Raum sei allerdings entscheidend, weshalb die Polizei die Menschen nicht sofort aufgreifen werde, wenn sie die Räume betreten oder verlassen.

„Was wir noch brauchen, sind öffentliche Toiletten“, sagte Körber. Die Bremer Stadtreinigung sei mit der Planung beschäftigt. Zwingend sei, dass die Anlage betreut wird. Körber zeigte Fotos der Toilette am Szenetreff, die von Drogensüchtigen als Konsumraum missbraucht wurde und deshalb nur noch zu den Öffnungszeiten des Treffs zugänglich ist. „Wir können die Toiletten nicht sich selbst überlassen“, unterstrich Körber.

Offenen Sozialarbeiterstellen wurden besetzt

Ein weiteres Vorhaben ist eine neue, größere Bahnhofsmission mit eigenem WC und einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern. Die Bahnhofsmission werde im Jahr von etwa 50.000 bis 60.000 Menschen aufgesucht. Bis die neue eröffnet ist, werde es aber noch zwei bis drei Jahre dauern, schätzt Körber. Er hob hervor, dass die offenen Sozialarbeiterstellen bei der Inneren Mission und der Drogenberatung Comeback besetzt worden seien.

Ein drittes großes Vorhaben ist, die Fläche vor dem Überseemuseum zu beleben. Auf dem Platz der Deutschen Einheit werde Rasen gesät, ab Mai sollen dort Sport- und Musikveranstaltungen ausgetragen werden, sagte Körber. Der neu gegründete Verein der Anrainer des Bahnhofs werde dazu eingebunden.

Lob für die Veränderungen am Bahnhof sprach SPD-Abgeordneter Kevin Lenkeit aus: „Danke für das, was Sie da geschafft haben“. Er frequentiere den Bahnhof seit 15 Jahren täglich und habe die Veränderungen deutlich wahrgenommen. Der Abgeordnete Marco Lübke (CDU) dankte Körber ebenso für den Vortrag und fragte nach Daten zur Straßenkriminalität. Björn Fecker (Grüne) unterstrich, er halte nichts von pauschalen Vorwürfen gegenüber der Polizei und ihrem Umgang mit Obdachlosen.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellte klar, dass es nach einem Bericht über einen Obdachlosen, dem der Schlafsack weggenommen worden sei, ein Gespräch gegeben habe. Bei ihm sei der Eindruck entstanden, es kursierten viele Gerüchte. Auf die Frage, ob die Öffnungszeiten des Szenetreffs ausgeweitet werden können, verwies Mäurer auf die noch laufenden Haushaltsverhandlungen.