Die Polizei bekommt zusätzliche Kameras zur Überwachung am Bremer Hauptbahnhof. (Frank Thomas Koch)

Die Videoüberwachung am Bremer Hauptbahnhof wird ausgebaut. In den kommenden Tagen beginnt die Installation neuer Kameras.

Am Standort in der Vahr wird zudem bei der Polizei Bremen eine eigene Leitstelle zur Überwachung der Aufnahmen eingerichtet.

Die Planungen sehen vor, dass die Kameras den Bahnhofsplatz bis zum Überseemuseum, den ZOB, die Straße hinter den Wohn- und Geschäftshäusern (Schleichweg vom Hugo-Schauinsland-Platz zum Breitenweg) den Nordausgang sowie das ehemalige Investorengrundstück erfassen.

Die Installation der Kameras in dem jetzt bereits überwachten Bereich am Hauptbahnhof Bremen beginnt am Mittwoch, 6. Februar. Die Kameras werden noch nicht in Betrieb genommen, "bis alle Feinheiten im rechtlichen und logistischen Bereich erfüllt sind", erläutert die Polizei. Sie will den Termin der Inbetriebnahme rechtzeitig bekanntgeben. Der überwachte Bereich werde dann auch gut erkennbar ausgeschildert. (rab)