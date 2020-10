Wahrscheinlich bleiben die Spielfelder nicht nur an diesem Wochenende leer. (Fredrik von Erichsen /dpa)

Der Sportbetrieb in Bremen wird erst einmal nicht für längere Zeit unterbrochen. Das ist trotz dramatisch steigender Infektionszahlen für den Moment die richtige Entscheidung. Der Bremer Fußball-Verband hat sich ein spielfreies Wochenende und danach spielfreie Wochentage auferlegt, um die Lage am Dienstag erneut zu bewerten. Das bringt ein paar Tage Zeit und verhindert vorzeitigen Frust. In anderen Sportverbänden setzen die Funktionäre bei der Frage nach Verzicht oder Durchführung eines Wettkampfes auf die Freiwilligkeit der Beteiligten. Auch gut.

Ehrenamtliche machen unermüdlich weiter

Die Verbandsverantwortlichen gehen keineswegs gleichgültig mit der Gesundheit der Sportler um. Im Gegenteil. Auch deshalb suchen sie den Austausch mit der Basis. Und obwohl der Sportbetrieb gerade sehr kompliziert geworden ist, machen die Ehrenamtlichen unermüdlich weiter. Sie halten, gemeinsam mit den Sportlern, mit Umsicht, großartiger Disziplin und viel Einsatz einen zuweilen stotternden Motor noch in Gang.

Der Sport sollte sich nicht selbst ausbremsen. Er ist mehr als der Kampf um den Sieg, er dient auch der körperlichen und geistigen Ertüchtigung. Das ist gerade in diesen Tagen nicht zu unterschätzen.