Auch eine Rallye durch das Schaumagazin des Focke-Museums wird in den Ferien angeboten. (Sigrid Sternebeck)

Die Sommerferien sind da, doch die möglichen Aktivitäten und Ausflugsziele sind aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt. Viele Eltern stehen deshalb vor der Frage, was sie ihren Kindern in der Ferienzeit bieten können. Der „Bremer Ferienkompass“, der von der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport finanziert wird, soll den Familien dabei helfen, die passenden Ferienangebote für Kinder und Jugendliche zu finden.

„Auch wenn die Planungen für diesen Sommer extrem schwierig waren, haben die vielen Anbieter wirklich Organisationsakrobatik betrieben, um ein Programm auf die Beine zu stellen“, sagt Anja Lohse vom Familiennetz Bremen des Deutschen Roten Kreuz (DRK). Anbieter, die ihre betreuten Ferienangebote für den Sommer noch schnell kostenfrei über das Portal bekannt machen möchten, können sich unter ferienkompass(at)familiennetzbremen.de an das Familiennetz Bremen wenden.

Mehr zum Thema Corona-Regeln für Bremer Reiserückkehrer Quarantäne nach dem Urlaub Wer aus einem Corona-Risikogebiet nach Bremen zurück reist, muss sich beim Ordnungsamt melden. Die ... mehr »

Der Landesbetriebssportverband (LBSV) Bremen hat für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren bereits ein Ferienprogramm zusammenstellt. Vom 3. bis zum 7. August und vom 10. bis zum 14. August können bis zu 20 Kinder pro Woche teilnehmen. Sie erwarte ein buntes sowie aktives Sport- und Spielprogramm für drinnen und draußen, teilt der LBSV mit. „Für die Teilnahme an unserem Ferienprogramm wird eine Kostenpauschale von 60 Euro pro Kind und Woche erhoben.“ Neben der Betreuung seien auch das Mittagessen, Getränke und Snacks in der Pauschale enthalten.

Auch das Focke-Museum bietet zwei Ferienkurse für Kinder an. Am 18. und 19. August findet unter dem Motto ‚Das Geheimnis im Museumspark‘ ein zweitägiger Ferien-Erzähl-Workshop für Kinder ab sechs Jahren statt. Der Ferienkurs am 20. und 21. August steht dagegen im Zeichen der Steinzeit. Vom Jagen und Sammeln bis hin zur Fertigung eines Pfeils können Kinder von acht bis zwölf Jahren in diese Welt eintauchen. Die Teilnahme kostet 22 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte. Während der gesamten Sommerferien können Kinder ab acht Jahren zudem eine kostenlose Rallye durch das Schaumagazin des Focke-Museums unternehmen. „Am Ende wartet ein kleines Geschenk an der Kasse“, verrät Sprecherin Anne-Katrin Endler.