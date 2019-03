Mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im Viertel und der Bremer City für Frauenrechte demonstriert. (Christina Kuhaupt)

Benachteiligung, Diskriminierung, Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung – dagegen haben am Freitagnachmittag mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Viertel und in der City demonstriert. Anlass war der Internationale Frauentag, Motto des Demonstrationszuges, der von der Stadtfrauenkonferenz Bremen organisiert worden war: „Solidarität leben bedeutet für uns: Wir kämpfen gemeinsam für Frauenrechte, Emanzipation und Befreiung!“ Am Nachmittag startete der Protest am Ziegenmarkt, später ging es weiter in Richtung Marktplatz.