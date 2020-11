Die Bombe soll im Laufe des Vormittags in Hemelingen gesprengt werden. (Carsten Rehder/fea)

Auf dem Stephanikirchhof in der Bremer Altstadt sind am Donnerstag bei Bauarbeiten Reste einer Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, werden die Reste der amerikanischen Zehn-Zentner-Bombe im Stephaniviertel derzeit von Experten freigelegt. Ein Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes schätzt, dass noch 40 bis 50 Kilogramm Sprengladung vorhanden sind. Nach der Bergung sollen die Bombenreste nach Hemelingen transportiert und auf einem Feld kontrolliert gesprengt werden. Anwohner werden gebeten, für die Dauer der Bergung nur in Gebäuden zu bleiben sowie sich nur in Räumen aufzuhalten, die vom Fundort abgewandt sind.