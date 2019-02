Der Evakuierungsbereich beträgt 200 Meter. (Polizei Bremen)

Auf dem ehemaligen Kellogg-Gelände in Bremen-Walle ist am frühen Donnerstagnachmittag eine Fünf-Zentner-Bombe gesprengt werden. Das teilte die Polizei Bremen mit. Die Fragmente einer britischen Weltkriegsbombe seien bei Sondierungsarbeiten gefunden worden, heißt es in dem Bericht.

Die Sprengung erfolgte gegen 14.15 Uhr durch Sprengmeister Thomas Richter. Da sich der Zünder in einem schlechten Zustand befand, wurde die Bombe zuvor in ein 24.000-Liter-Wasserkissen eingebettet.

In einem Umkreis von 200 Metern wurde ein Evakuierungsbereich eingerichtet, innerhalb von 400 Metern war luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Dies galt auch für die gegenüberliegende Weserseite rund um den Hohentorshafen. Zudem war eine kurze Sperrung der Weser nötig.

Linien 3 und 20 mussten umgeleitet werden

Die Sprengung hatte auch Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr: Die Linien 3 und 20 fuhren Umleitungen, fahren aber mittlerweile wieder die gewohnte Strecke, informierte die BSAG.

Was bedeutet luftschutzmäßiges Verhalten?

Die Polizei erklärt hierzu, man dürfe sich zwar während der Sprengung im Gebäude aufhalten. Jedoch nur in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Außerdem empfiehlt es sich, die Fenster zu kippen, sich jedoch nicht in deren Nähe aufzuhalten. (var)