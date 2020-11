Sprengkörper wurde in der Altstadt entdeckt

Weltkriegsbombe in Hemelingen gesprengt

Bei Bauarbeiten sind am Donnerstag in der Bremer Altstadt Reste einer Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie wurden im Laufe des Vormittags auf einem Feld in Hemelingen gesprengt.