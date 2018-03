In Folge der Absperrungen war es zu kurzzeitig auch erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Ansonsten, so die Polizei, gab es "keine besonderen Vorkommnisse". Bei der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks in Sebaldsbrück gefunden wurde, handelt es sich um einen amerikanischen Blindgänger.

Die Entschärfung begann um 16 Uhr. In einem Radius von 400 Metern um den Fundort wurde der Bereich bereits ab 15 Uhr evakuiert. Innerhalb von 1000 Metern war luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Anwohner durften sich dann zwar in ihrer Wohnung aufhalten, aber nur in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Fenster sollten gekippt werden.

Für die Dauer der Entschärfung war keine Umleitungsstrecke ausgewiesen worden. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

In dem Mercedes-Werk stand die Arbeit still – allerdings nicht wegen der durch die Bombe verursachten Evakuierung. Ein Sprecher bestätigte, dass für diesen Donnerstag eine Betreibsversammlung geplant gewesen sei, die außerhalb des 400-Meter-Radiuses verlegt wurde. Dadurch musste die Produktion nicht noch ungeplant unterbrochen werden.

Auch das Gelände des Mercedes-Werks ist geräumt. (Jasch)

Bei der BSAG waren von der Entschärfung einige Straßenbahn- und Buslinien betroffen. Während der Umleitung fuhren die Linien 2 und 10 wie die Linie 3 zum Weserwehr, ebenso endete dort auch die Buslinie 21. Die Buslinie 25 endete in der Neuen Vahr, während die Busse 33 und 34 zum Bahnhof Mahndorf statt nach Sebladsbrück fuhren. Fahrten der Buslinie 37 endeten am Schweizer Eck. (sei, jfj, rab)

+++ Aktualisiert um 16.48 Uhr +++