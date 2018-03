Auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks in Sebaldsbrück ist am Donnerstag eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt soll der amerikanische Blindgänger heute ab 16 Uhr entschärft werden. In einem Radius von 400 Metern um den Fundort wird der Bereich ab 15 Uhr evakuiert. Innerhalb von 1000 Metern ist luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Anwohner dürfen sich dann zwar in ihrer Wohnung aufhalten, aber nur in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Fenster sollten gekippt werden.

Für die Dauer der Entschärfung wird es keine eingerichtete Umleitung geben. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

Über die Umleitungen der BSAG informieren wir in Kürze.

+++ Aktualisiert um 14.27 Uhr +++