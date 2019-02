Martin Schäfer ist seit 2017 der deutsche Botschafter in Südafrika. (Kay Nietfeld/dpa)

Als kleiner Junge aus Bremen-Findorff habe ich sonntags häufig „Radio Norddeich“ gehört, mit Musik und Grüßen von Bremer Seeleuten aus Valparaiso und Sao Paulo, aus Shanghai und Hongkong, Walvis Bay, Kapstadt und Durban. Für mich damals unerreichbare, aber wunderbar klingende Orte voller Abenteuer und wildem Leben. Nicht so für die vielen Generationen Bremer Kaufleute und Seefahrer, die schon immer Handel trieben mit der ganzen Welt, dort und anderswo.

Wenn nun am Freitag die 475. Schaffermahlzeit gefeiert wird, ist das zu Ehren dieser Jahrhunderte alten Traditionen, die Bremen und seine Bürger reich und in der ganzen Welt bekannt gemacht haben. Und nicht nur das: Gemeinsinn und Solidarität mit den Schwächeren und denen, die Pech im Leben gehabt haben, gehörte von Anfang an in Bremen dazu. Und immer richtete sich dabei der Blick auch auf die großen Fragen der Zukunft, mit Zuversicht und Selbstvertrauen, und gleichzeitig mit Bescheidenheit und Augenmaß, eben bremisch.

Das Brudermahl vor 30 Jahren war so ein Augenblick, im Februar 1989. Außenminister Hans-Dietrich Genscher war der Ehrengast. Er hielt ein flammendes Plädoyer für Europa. Nur anderthalb Generationen später sehen wir heute ein gefährliches Wiedererstarken von Nationalismus und Abschottung, von Ausgrenzung und billigem Populismus, von Angst vor allem Fremden, auch in Deutschland, sogar in Bremen. Dabei ist doch klar, dass wir die globalen Herausforderungen unserer Welt nur gemeinsam, nur miteinander werden meistern können. Es ist kein Zufall, dass der Wahl-Bremer Hans-Dietrich Genscher damals seine zweite Heimatstadt Bremen für seine europäische Rede auswählte. „Der Horizont der Bremer endet niemals am Stadtwall“, so Genscher. „Die Bürger dieser Stadt waren immer im besonderen Maße offen für das, was Europa und die Welt bewegt.“ Recht hatte er. In Bremen herrscht eine Weltoffenheit, Gemütsruhe und Toleranz, die seinesgleichen sucht – bis heute.

Ich freue mich ungemein, dass ich dieses Bremen auch in Südafrika erleben darf. Bremen hat eine lebendige Partnerschaft mit Durban und Kapstadt, getragen von unzähligen Menschen in Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur. Bremen kann so vieles, was auch am Kap interessant ist: Wasserwirtschaft, Hafenlogistik, Umgang mit sozialen Herausforderungen. Die Zusammenarbeit ist eng. Damit sie so gut funktioniert, braucht es engagierte Menschen. Bürgermeister, Präses der Handelskammer und so viele wichtige Bürger der Stadt waren vor kurzem in Südafrika zu Gast. Das kam gut an.

Zur Person

Martin Schäfer ist seit 2017 der deutsche Botschafter in Südafrika. Der gebürtige Bremer war zuvor Sprecher des Außenministeriums und ist am Freitag Gast beim Schaffermahl im Rathaus.