Melanie Heitmann und Stefan Krallinger bereisen mit ihrem 30 Jahre alten Mercedes die ganze Welt. (Christina Kuhaupt)

Seit drei Jahren bereisen Melanie Heitmann und Stefan Krallinger gemeinsam die Welt. Unterwegs ist das Paar mit einem fast 30 Jahre alten 190er Mercedes-Benz. Auf ihren Reisen lassen sie ihr Gefährt von Wegbegleitern und Prominenten signieren. Bevor sie sich auf den Weg nach Asien zu ihrer letzten Etappe machen, besuchen sie Melanie Heitmanns Eltern in Otterstedt und machen auch einen Abstecher nach Bremen.

Ausgangspunkt der Weltreise war Südamerika. „Wir haben das Auto von Hamburg aus Richtung Uruguay verschifft und sind dann die Panamerika hoch bis nach Kolumbien gefahren“, berichtet Stefan Krallinger. Über Alaska, Kanada und Amerika ging die Reise auf dem Seeweg nach Europa und weiter über Afrika bis in die Westsahara.

Nach einer dreiwöchigen Pause in Otterstedt wollen sich Heitmann und Krallinger am Freitag auf den Weg nach Asien begeben. Ihr Weg führt sie über Skandinavien und Russland weiter auf die Seidenstraße und im Herbst über die Türkei und Griechenland wieder zurück. „Eigentlich wollten wir die Route genau andersherum fahren. Wir wären dann im Herbst in Russland gewesen, wo es zum Zelten schon zu kalt gewesen wäre“, sagt Krallinger.

Auf ihren Reisen wohnt das Paar in einem 16 Quadratmeter großen Zelt, das sie zusammen mit ihrem Hausstand in einem kleinen Anhänger immer dabei haben. „In dem Zelt haben wir sogar eine Küche und zwei Schlafzimmer. Es dauert ungefähr 15 Minuten, und unser Zuhause ist komplett aufgebaut und eingerichtet“, sagt Krallinger. Drei Gasstellen zum Kochen finden genauso Platz in dem Zelt wie Tische und Stühle für bis zu zwölf Personen.

Kennengelernt hat sich das Paar über eine Partnerbörse im Internet. Stefan Krallinger stammt aus der Nähe von Salzburg, und Melanie Heitmann lebte vor der Weltreise in München. „Statt hier zusammenzuziehen, haben wir uns auf Weltreise begeben“, erzählt Krallinger. „Auch wenn ich immer von einer solchen Reise geträumt habe, brauchte ich einen Verrückten, der das mit mir macht", sagt Heitmann. Von sich aus hätte sie ihren sicheren Job und die Wohnung nicht aufgegeben. Wenn sie ihren Freund nicht kennengelernt hätte, hätte sie wahrscheinlich nur einen normalen Urlaub gemacht, vermutet die 35-Jährige.

Vor der Weltreise hat das Paar 15 000 Euro angespart. Seit dem das Ersparte aufgebraucht ist, jobben Heitmann und Krallinger auf ihren Reisen. Mit einer Drohne machen sie Luftaufnahmen von Hotels und Campingplätzen. „Wir leben zu dritt von 1000 Euro im Monat, also Melanie, das Auto und ich“, berichtet Krallinger.

Unterwegs haben die Weltenbummler unzählige Menschen kennengelernt. Die Leute haben das Paar unterstützt, indem sie ihnen einen Ort zum Duschen angeboten oder ihnen etwas zu essen gegeben haben. Viele von ihnen haben sich per Unterschrift auf dem Auto verewigt. Zwischen den unzähligen Signaturen finden sich auch Autogramme von Prominenten, darunter von David Copperfield. In Las Vegas haben sie durch Zufall den Tourbus des Magiers entdeckt. „Wir dachten, das wäre eine coole Unterschrift, die ist magisch und macht unser Auto wertvoller“, erzählt Krallinger. Also hat das Paar die Assistentin von Copperfield angesprochen und ihr von der Weltreise berichtet. Zwischen seinen Shows hat der Magier sich kurz Zeit genommen und das Auto der beiden signiert. „Für uns sind aber alle Unterschriften gleichbedeutend“, betont Krallinger.

Während der Reisen sind Melanie Heitmann und Stefan Krallinger rund um die Uhr zusammen. Dadurch gibt es auch immer mal wieder Streitereien. „Als wir in Las Vegas waren, war es 43 Grad heiß und wir haben keine Klimaanlage im Auto. In solchen Situationen ist man schon schnell gereizt und streitet sich“, gibt Heitmann zu. Dennoch: Bereut hat das Paar seine Weltreise nie. „Der erste Schritt ist der schwierigste. Wenn das Auto erst einmal in Südamerika ist, kann man nicht mehr so schnell zurück“, sagt Krallinger.

Im Oktober oder November dieses Jahres soll die Reise enden. Nach der Rückkehr will das Paar sein Auto für einen guten Zweck versteigern. Danach wollen die beiden sesshaft werden und ein Hotel mit Restaurant eröffnen. „Wir haben auf unseren Reisen so viele verschiedene Dinge kennengelernt, die wir an einem Platz verbinden wollen“, erzählt Krallinger. Wo das sein wird, hat das Paar noch nicht entschieden.