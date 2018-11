Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (l.) Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn bewerben sich um den CDU-Vorsitz. (Carmen Jaspersen/dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren, aber Kanzlerin bleiben. Die Entscheidung über ihre Nachfolge an der Parteispitze treffen 1001 Delegierte der Landesverbände.

Zur Wahl stehen die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Am Donnerstagabend stellten sich alle Bewerber in Bremen bei der siebten von insgesamt acht CDU-Konferenzen vor. Wem trauen Sie den CDU-Vorsitz zu?