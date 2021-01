Ein urplötzlich auftauchendes Beweisstück könnte den Prozess nach bald drei Jahren Verhandlung zu Ende bringen. (Ingo Wagner /dpa)

Schon beim Prozessauftakt erinnerte dieser Fall an einen Thriller nach bekannter Hollywood-Machart: Geiselnahme, Morddrohungen und ein bewaffneter Überfall bilden den äußeren Rahmen des Geschehens. Es geht um Geld und Erpressung, auch Drogen spielen eine Rolle. Dahinter stehen Männerfreundschaften, Ehre und Verrat. Jetzt, nach bald drei Jahren Verhandlung, könnte der Prozess mit einer weiteren cineastischen Zutat enden: dem urplötzlich auftauchenden Beweisstück, das für die entscheidende Wende sorgt.

Gemeint sind damit zwei kurze Videosequenzen, zusammen nicht viel länger als zwei Minuten, aufgenommen mit einer Handykamera. Zu sehen ist darauf eine verräucherte Teestube, mehrere Männer sitzen an einem grünen Tisch. Stimmen aus dem Hintergrund, das Bild verwischt, zoomt dann auf einen der Männer am Tisch, der einen blutenden Kopfverband trägt – das Opfer der späteren mutmaßlichen Geiselnahme. Er beginnt von der Vorgeschichte der Ereignisse zu erzählen, wegen der die Angeklagten sich verantworten müssen.

In der Teestube des Hauptangeklagten wurde eine illegale Kartenrunde von bewaffneten Männern überfallen. Den Tipp dafür sollen die Täter ausgerechnet von einem Freund des Besitzers bekommen haben. Kurz darauf schnappten sich die Angeklagten den vermeintlichen Verräter, entführten ihn nach dessen Aussage in eine Gartenparzelle, wo sie ihn anschließend zwei Tage lang geschlagen und bedroht hätten. Diese Aussage des Opfers führte zur Anklage wegen gemeinschaftlicher Geiselnahme.

Ein entscheidendes Detail

Zu all dem sagt der Mann auf dem Video zwar nichts, doch die Filmsequenz enthält ein Detail, das sich als entscheidend für den Ausgang des Verfahrens erweisen könnte: Datum und Uhrzeit der Aufnahme – der 27. April 2016 um 1.16 Uhr nachts.

Wenn diese Angabe stimmt, bricht die Aussage des Hauptbelastungszeugen in sich zusammen. Denn der hatte angegeben, um diese Zeit schon längst mit verbundenen Augen und gefesselt in der Gartenparzelle gesessen zu haben. Die bisherigen Aussagen der Angeklagten dagegen passen zeitlich zu den Handyaufnahmen. Sie haben auch eingeräumt, ihr Opfer in die Mangel genommen zu haben, bestritten aber von Anfang an Geiselnahme und Todesdrohungen. Ihr Opfer sei in der Nacht freiwillig mit in die Parzelle gekommen.

Für die Verteidigung beweisen die Aufnahmen, dass der Zeuge gelogen hat und damit der allein auf seinen Aussagen beruhende dringende Tatverdacht der Geiselnahme nicht mehr zu halten ist. Sie forderten am Donnerstag die Aufhebung der Untersuchungshaft, in der ihre Mandanten seit drei Jahren und drei Monaten sitzen. Und dies sofort, noch am selben Tag.

Dies jedoch ging den Richtern zu schnell. Vor einer Entscheidung über die mögliche Aufhebung der Untersuchungshaft hätten sie gerne eine Reihe von Fragen beantwortet. Wer hat das Video aufgenommen und warum? Auf welche Weise ist es nach über dreieinhalb Jahren nun plötzlich aufgetaucht? Warum ist nur ein so kurzer Ausschnitt zu sehen? Auch eine technische Manipulation mit Datum und Uhrzeit müsse ausgeschlossen werden. Denn die Verteidigung hat nicht das Originalvideo aufgestöbert, sondern eine abgefilmte Version davon, die Handyaufnahme einer Handyaufnahme. Das Gericht hat deshalb Spezialisten beauftragt, die Metadaten der Videodatei zu untersuchen, um sicherzustellen, dass der Film tatsächlich am 27. April 2016 um 1.16 Uhr aufgenommen wurde. Der Prozess wird am 18. Januar fortgesetzt.