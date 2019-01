Der erste Januar ist an vielen Orten der Tag mit dem höchsten Feinstaubwert des ganzen Jahres. In Bremen blieben die Werte unter den Tagesgrenzwerten. (INGO WAGNER/dpa)

Raketen und Böller haben in Bremen für weniger dicke Luft gesorgt als erwartet. Die Belastung mit Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sorgte zum Jahreswechsel für keine Überschreitung des Tagesgrenzwertes von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, teilte die Umweltbehörde auf Nachfrage mit. Zu Silvester und am Neujahrstag sei aufgrund des günstigen Wetters mit Wind aus westlichen Richtungen die Feinstaubbelastung geringer ausgefallen.

An den Messstation Nordstraße, Mitte und Am Dobben wurden direkt zum Jahreswechsel kurzzeitig Werte von mehr als 100 Mikrogramm pro Kubikmeter registriert. Die Belastung blieb jedoch deutlich unter den Werten, die beim Moorbrand in Meppen 2018 erfasst wurden, sagt Behördensprecher Jens Tittmann. Von einem Feuerwerk-Verbote halte Senator Joachim Lohse nichts. Sinnvoller sei es, Feuerwerke in der Stadt zu organisieren, bei denen die Menschen zusammenkommen. Die bundesweit höchste Feinstaub-Konzentration mussten die Menschen in Berlin-Friedrichshain verkraften: Dort wurden eine Stunde nach Mitternacht 853 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Es folgten Reutlingen (805) und Leipzig (781).