Das undatierte Foto zeigt ein sieben Wochen alten Fötus in einer Fruchtblase. (Peter Endig)

2019 hat es im Land Bremen deutlich weniger Abtreibungen als in den Vorjahren gegeben. Das geht aus einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes hervor. Im vergangenen Jahr wurden in Bremen demnach 2125 gezielte Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. 2018 lag die Zahl noch bei 2344 - der Rückgang entspricht 9,3 Prozent. Über die vergangenen 20 Jahre hinweg ist die Zahl der Abtreibungen in Bremen um 32 Prozent gesunken.

Die rückläufige Tendenz in Bremen weicht von den deutschlandweiten Werten ab. Bundesweit blieb die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche mit rund 101.000 gemeldeten Fällen nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Auch in Niedersachsen hat es nur einen leichten Rückgang gegeben. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren bundesweit knapp drei Viertel der Frauen, die 2019 einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, zwischen 18 und 34 Jahren alt.