Auf dem Domshof lief 2018 ein türkischer Hochzeitskonvoi völlig aus dem Ruder. (Privat)

Die Zahl verkehrsgefährdender Autokorsos ist 2019 offenbar rückläufig. Das lässt sich einem Sachstandsbericht der Innenbehörde entnehmen, den der Senat am Dienstag zur Kenntnis genommen hat. Erkundigt hatte sich die CDU-Bürgerschaftsfraktion. Ihr ging es um die Frage, „ob Politik, Polizei, Rechtsprechung und andere beteiligte Behörden konsequent genug mit diesen öffentlichen Rechtsverletzungen umgehen“ und ob die vorhandenen Sanktionsinstrumente ausreichend sind.

Die Bremer Polizei erfasst das Phänomen der Autokorsos erst seit 2018 mit einem entsprechenden Recherchestichwort in ihrer Datenbank. Dort sind für das vergangene Jahr 54 Polizeieinsätze verzeichnet, mit denen gegen Autokorsos vorgegangen wurde. Im laufenden Jahr waren für das Stadtgebiet bis zum 7. November 26 einschlägige Vorfälle registriert.

Die Polizei verfügt nach eigener Darstellung über ein Konzept für den Umgang mit Kfz-Karawanen, von denen eine Gefährdung der Verkehrssicherheit oder eine erhebliche Belästigung ausgeht. Sobald ein solcher Korso gemeldet wird, werden demnach kurzfristig ausreichend Kräfte zusammengezogen, die ihn an einer verkehrsgünstigen Stelle anhalten. Dort werden dann die festgestellten Verstöße dokumentiert und mit Straf- oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet. Gegebenenfalls werden auch Teilnehmer gefilzt und Autos durchsucht, etwa wenn – was schon häufiger vorgekommen ist – aus einem Korso heraus mit Schreckschusswaffen geschossen wurde. „Eine geschlossene Weiterfahrt wird grundsätzlich unterbunden“, heißt es in der Antwort der Innenbehörde auf die CDU-Anfrage. Dort steht auch, dass das Thema „Umgang mit Autokorsos“ inzwischen Bestandteil des Dienstunterrichts für Polizeibeamte sei. „Somit ist grundsätzlich jeder bremische Polizeibeamte mit dem Einsatzgeschehen vertraut und auf Autokorsos vorbereitet“, glaubt man in der Innenbehörde.

Verstöße gegen Waffengesetz

Für den Zeitraum von Januar bis November wurden Anzeigen wegen folgender Vergehen geschrieben: sieben Verstöße gegen das Waffengesetz, eine Straßenverkehrsgefährdung, eine Nötigung im Straßenverkehr, ein illegales Straßenrennen, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zu möglicherweise bereits erfolgten Anklagen oder Bußgeldbescheiden sei noch keine Aussage möglich, heißt es. Beschlagnahmungen von Fahrzeugen habe es bei Kontrollen von Korsos bisher nicht gegeben. Unfälle durch rücksichtslose Fahrweise einzelner Korso-Teilnehmer ebenfalls nicht.

Was die Prävention angeht, steht die Polizei nach Darstellung der Innenbehörde auf Kontakt mit Betreibern bestimmter Lokalitäten, Moscheegemeinden und muslimischen Dachverbänden. Denn auch dies ist klar: Autokorsos mit ausuferndem Rowdytum sind vor allem ein Phänomen türkischer Hochzeitsgesellschaften. Deshalb steht die Polizei auch in Kontakt mit den Betreibern größerer Veranstaltungsräume, in denen entsprechende Feiern stattfinden. Den Vermietern wird Präventionsmaterial zur Verfügung gestellt, das dann im Vorfeld der Feierlichkeiten an die Kunden weitergegeben wird. In dem zweisprachigen, von der Polizei erstellten Faltblatt wird auf die möglichen Konsequenzen von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und andere einschlägige Bestimmungen hingewiesen.

Die Bremer Polizei nimmt nach Darstellung des Innenressorts auch aufmerksam zur Kenntnis, wie sich die Sicherheitsbehörden anderer Bundesländer in Sachen Autokorsos positionieren. So habe etwa Niedersachsen eigene Leitlinien ausgearbeitet, in Nordrhein-Westfalen gibt es einen Aktionsplan mit einschlägigen Handlungsanweisungen für Polizisten im Einsatz. „Bei der Fortschreibung der bremischen Einsatzkonzeption finden die Veröffentlichungen anderer Länder und die Beschlussfassungen in den länderübergreifenden Gremien Berücksichtigung“, so die Innenbehörde. Ein solches Gremium ist die „Arbeitsgemeinschaft für verkehrspolizeiliche Angelegenheiten“ (AG APA), die im Januar zusammenkommt. Dabei soll der Umgang mit Autokorsos erneut beraten werden. Bremen werde sich für eine Verbesserung der Information und Dokumentation des Phänomens einsetzen. Wörtlich heißt es in der Antwort auf die CDU-Anfrage: „Der Senat hält die Einführung einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe unter Führung der AG VPA für ein geeignetes Instrument.“