Die Zahl der Messerattacken ist im Land Bremen offenbar rückläufig. Das besagen jedenfalls Zahlen der Innenbehörde, mit denen der Senat eine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Jan Timke (Bürger in Wut) beantwortet hat. Der Parlamentarier aus Bremerhaven hatte sich nach verfügbaren Daten zu Angriffen mit Stichwaffen erkundigt.

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) kam es im Jahr 2017 zu insgesamt 334 Messerattacken, davon 266 in Bremen und 68 in der Seestadt. 2018 waren es 331 Fälle, 265 in Bremen und 66 in Bremerhaven. Bis zum 30. November wurden für 2019 im gesamten Bundesland 276 Angriffe registriert (229 beziehungsweise 47). Hochgerechnet auf das Gesamtjahr entspräche der Rückgang gegenüber 2018 gut zehn Prozent. In etwa sieben Prozent aller Fälle setzten die Täter andere Stichwaffen als Messer ein, beispielsweise Scheren, Schraubendreher und abgeschlagene Flaschen. Insgesamt starben seit 2017 acht Menschen bei Angriffen mit Stichwaffen, allein vier im Jahr 2018.

Bei der Auswertung der Nationalität der Tatverdächtigen bestätigt sich ein Bild, das aus bundesweit geführten Statistiken bekannt ist: Der Anteil der mutmaßlichen, von der Polizei ermittelten Messerstecher mit ausländischen Wurzeln ist deutlich überproportional, gemessen am Bevölkerungsanteil der Migranten. So wurden etwa für das Jahr 2017 in der Stadt Bremen 196 Tatverdächtige ermittelt, davon 98 deutsche und 98 nichtdeutsche. Die fünf häufigsten ausländischen Nationalitäten waren türkisch mit 24, syrisch mit elf, bulgarisch mit acht, algerisch mit sechs und polnisch mit fünf.

Die Zahl der wegen Kapitalverbrechen mit Stichwaffen geführten Gerichtsverfahren war in den vergangenen Jahren vergleichsweise niedrig. Beispiel 2018: In der Stadt Bremen wurden in diesem Zeitraum insgesamt sieben Verfahren gegen neun Beschuldigte geführt. Eines davon richtete sich gegen drei Beschuldigte. In sechs Fällen hatten sie die deutsche Staatsangehörigkeit, in jeweils einem Fall die iranische, türkische und marokkanische. Das gegen drei Beschuldigte (einen Deutschen, einen Marokkaner und einen Türken) gerichtete Verfahren wurde eingestellt, weil kein Nachweis der Täterschaft gelang. In den übrigen Verfahren kam es zu Verurteilungen. Im selben Zeitraum gab es in Bremerhaven fünf einschlägige Verfahren gegen sechs Beschuldigte. Sie hatten die deutsche und libysche Staatsangehörigkeit in jeweils zwei Fällen und die philippinische und rumänische Staatsangehörigkeit in jeweils einem Fall. In allen Verfahren erfolgten Verurteilungen.