Der Wert der gestohlenen Autos sei jedoch deutlich gestiegen. (Daniel Maurer/dpa)

109 kaskoversicherte Autos sind 2017 in Bremen gestohlen worden. Die Zahl der Diebstähle sank damit im Vergleich zum Vorjahr um fast 22 Prozent, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seinem Kfz-Diebstahlreport am Montag bekannt gab. Der Wert der gestohlenen Autos sei jedoch deutlich gestiegen. Versicherer zahlten im Schnitt knapp 17 000 Euro pro Auto, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.

Bundesweit war der Trend ähnlich: Diebe stahlen im vergangenen Jahr 17 493 Autos und damit etwa vier Prozent weniger als 2016 (18 227). Jedoch mussten Kfz-Versicherer durchschnittlich 18 500 Euro Entschädigung pro Auto zahlen. Das sei nach GDV-Angaben ein neuer Rekordwert. Autodiebe hatten demnach vor allem SUVs und Luxus-Limousinen im Visier. Bundesweit entstand 2017 insgesamt ein wirtschaftlicher Schaden von knapp 324 Millionen Euro, acht Prozent mehr als im Vorjahr. (dpa)