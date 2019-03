In Bremen nutzen weniger Menschen soziale Netzwerke. (Björn Hake)

Die Begeisterung für soziale Medien ist in Deutschland nicht mehr ungebrochen. Zu diesem Ergebnis kommt das Kompetenzzentrum Öffentliche IT des Fraunhofer-Instituts. Am Montag wurde der Deutschland-Index Digitalisierung 2019 in Berlin vorgestellt. Danach stieg der Anteil der Menschen, die Twitter, Facebook, Instagram und Co. nutzen, zwischen 2015 und 2017 nur im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hamburg geringfügig. In allen anderen Bundesländern sank der Anteil der User im gleichen Zeitraum - teilweise um bis zu 18 Prozent.

Neben den Bremen, Hamburg und Berlin verfügen vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein über eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur, heißt es. Laut dem Fraunhofer-Institut haben 2017 61 Prozent der Einwohner Bremens angegeben, in sozialen Netzwerken aktiv zu sein. In der aktuellen Ausgabe sind es nur noch 43 Prozent. Die vollständige Studie finden Sie hier. (jfj)