Die Diätenanpassung für die Angeordneten der Bremischen Bürgerschaft könnte dieses Jahr ausfallen. (Frank Thomas Koch)

Die Diätenanpassung für die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft, die normalerweise zum 1. Juli ansteht, könnte in diesem Jahr ausfallen: Angesichts der Corona-Krise wollen die Fraktionen in der kommenden Woche diskutieren, ob sie auf die Erhöhung verzichten.

Alljährlich bestimmt die Einkommens- und Kostenentwicklung des Landes Bremen, inwiefern die Diäten der Abgeordneten sich ändern, ähnliche Richtlinien gelten in anderen Bundesländern und im Bundestag. Dass ein Verzicht auf die Diätenanpassung in Bremen zur Sprache kam, dafür sieht sich Carl Kau vom Bund der Steuerzahler verantwortlich, der Anfang April erstmals mit dem Thema an die Bürgerschaft herantrat. Inzwischen beschäftigen sich auch der Bundestag und der Niedersächsische Landtag damit, deshalb müsse Bremen nachziehen, meint Kau.

Imhoff kann Debatte nachvollziehen

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff erklärte am Donnerstag auf Anfrage des WESER-KURIER, dass er den Fraktionsvorsitzenden die Situation vorgetragen habe. „Angesichts des Verzichts und der finanziellen und wirtschaftlichen Nöte, in denen sich aktuell viele Menschen wegen Corona befinden, kann ich die Debatte über eine Aussetzung der Diätenerhöhung für dieses Jahr nachvollziehen“, so Imhoff. Allerdings geschieht diese Anpassung in Bremen praktisch automatisch, soll sie ausbleiben, müssen Änderungen der Landesverfassung und des Abgeordnetengesetzes her. Imhoff hat nun dem Parlament, vorbehaltlich einer Befassung der Fraktionen, empfohlen, diese Änderung anzustreben.

„Wir haben ein Umdenken erwirkt“, sagt Kau. In Zeiten, in denen viele Betriebe Einnahmen und Umsätze verlieren und deren Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen sind, wäre eine Diätenerhöhung schließlich unverständlich.