Umziehen ist in normalen Zeiten für die meisten schon anstrengend, erst recht mitten in einer Pandemie. (Jens Büttner/dpa)

Was tun, wenn die Kontaktbeschränkungen erschweren, dass Freunde und Bekannte beim Möbelschleppen helfen? Dass beim Wohnungswechsel zu Corona-Bedingungen viele Menschen auf professionelle Hilfe setzen, schlussfolgert das Internetportal Umzugsauktion. Mit knapp 2000 Aufträgen pro Monat, die über die Homepage vermittelt werden, habe man 15 Prozent mehr Aufträge als 2019, teilt das Unternehmen mit. Vor allem kleinere Umzüge mit einem Budget bis zu 2000 Euro würden stärker nachgefragt. Der Bremer Fachverband Möbelspedition und Logistik (Famö) hingegen kann diesen Trend nicht bestätigen.

Keine Büro-Wechsel, dafür Fernumzüge

Famö-Vorstand Waldemar Seidler sieht „insgesamt keine große Veränderung“. „Ich kann nicht sagen, dass wir enorm viel mehr zu tun haben“, sagt der Spediteur. Das gelte für seine eigene Spedition als auch für viele Kollegen. „Die privaten Umzüge sind ungefähr gleich geblieben, dagegen gibt es weniger gewerbliche“, sagt Seidler. „Der Herbst ist normalerweise eine Hauptzeit dafür.“ Als Gründe für den Rückgang der Büro-Wechsel, den er auf rund 30 Prozent taxiert, nennt Seidler vor allem den Trend zum Homeoffice. Was in seiner Spedition allerdings zugenommen habe, sei die Zahl der Fernumzüge. Seidler: „2019 hatten wir vielleicht einen im Monat, jetzt zwei bis drei. Oft sind es Ältere, die während der vergangenen Monate gemerkt haben, dass sie doch lieber in die Nähe ihrer Kinder ziehen wollen.“

Bei Michael Permoser, Leiter der Bremer Hansetrans-Niederlassung, ist es umgekehrt: weniger Fernumzüge, dafür ein leichter Anstieg bei Transporten innerhalb der Stadtgrenzen. Genaue Zahlen erfasst die Firma, wie übrigens auch die Verbände, allerdings nicht. Wer jetzt nicht umziehen müsse, überlege sich den Wohnungswechsel angesichts vieler Unsicherheitsfaktoren möglicherweise doppelt, sagt Permoser. „Was bei uns allerdings deutlich zugenommen hat, sind Fahrten für den Möbel-Einzelhandel.“ Für Jörg Juskowiak, Mitbetreiber von Die Abfahrer, und Stefan Schwalda (Hopp Hopp Umzüge) hat Corona nichts an ihrer Auftragslage geändert. „Alles wie sonst auch“, sagen beide. Kein besonderer Profit durch Corona, aber auch keine Nachteile.

So schätzt auch der Bundesverband Möbelspedition und Logistik die Lage ein. Laut einer Umfrage unter den 800 Mitgliedsunternehmen seien neun von zehn Betrieben bislang ohne Kündigungen ausgekommen, auch Kurzarbeit und die Soforthilfen des Bundes würden nur von einem sehr geringen Teil der Spediteure in Anspruch genommen.

Zur Sache

Das ist bei Umzügen zu beachten

Bundesweit gibt es rund vier Millionen Umzüge pro Jahr, schätzt der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (Amö). Vor allem für Privatleute macht die Pandemie den Wohnungswechsel komplizierter.

Darf man im Moment umziehen? Ja, ein allgemeines Verbot für Umzüge innerhalb Deutschlands gibt es nicht. Allerdings gilt auch: Wer unter Quarantäne steht, darf seine Wohnung nicht verlassen und muss den Umzug verschieben – es sei denn, das Gesundheitsamt erteilt eine Sondererlaubnis. Für Umzüge ins Ausland sind die Regelungen im Zielland zu beachten.

Wer darf helfen? Für professionelle Umzugsfirmen bestehen laut Dierk Hochgesang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik, keine Einschränkungen. Für Privatleute gilt die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf derzeit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten auch für Umzüge. Mithelfen dürfen aber alle Personen, die zusammen in einem Haushalt leben. Das Internetportal Immowelt rät, im Zweifel beim Ordnungsamt nachzufragen.

Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Im Prinzip nicht höher als bei anderen Treffen auch. Die Abstands- und Hygieneregeln sollten eingehalten werden. Professionelle Umzugsfirmen statten ihre Mitarbeiter mit Handschuhen aus, unter anderem bei Umzügen in Seniorenheime sind FFP2-Masken Pflicht. Laut dem Bremer Spediteur Waldemar Seidler werden Fahrzeuge regelmäßig desinfiziert, außerdem Umzugskartons nicht verliehen, sondern nur verkauft.