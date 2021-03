Florian und Jenny von der Lieth sind seit August standesamtlich verheiratet. Der Termin für die große Feier wurde bereits zweimal verschoben. (Frank Thomas Koch)

Die Pandemie macht Geselligkeit unmöglich. Für viele junge Paare, die sich mit Heiratsabsichten tragen, zählt jedoch die Feier im kleinen oder großen Kreisfest zu den unverzichtbaren Dingen bei der Hochzeit. So macht Corona auch Hochzeitspläne zunichte – wenigstens vorübergehend.

Ein Paar, dem die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist das Ehepaar von der Lieth. Standesamtlich im kleinsten Kreise getraut haben sich Jenny und Florian im August vergangenen Jahres zwar, aber „wir wollten eigentlich mit 130 Gästen heiraten“, sagt die 34-jährige Bremerin. Discjockey, die Sängerin für die Kirche, Fotograf, Bäckerei, die Kutsche und vieles mehr wurden abbestellt und teilweise umgebucht – eigentlich auf den 24. April. Doch auch dieser Termin ist bereits gekippt.

Von der Lieths planen nun, Ende August kirchlich zu heiraten und zu feiern. „Aber wie ist noch unklar“, gesteht sie resignierend ein. „Ein Außenstehender kann sich kaum vorstellen, was für ein bitteres Gefühl es ist, seinen schönsten Tag zum zweiten Mal zu verschieben“, beklagt die Jenny von der Lieth. Niemand gebe ihnen eine Chance, die Hochzeitspläne zu verwirklichen. Sie seien sogar an die Stadt herangetreten, mit dem Angebot, alle Gäste auf eigene Kosten testen zu lassen. Die Behörden lehnten ihrer Aussage nach ab und verwiesen auf das Verbot privater Zusammenkünfte größeren Maßstabs.

Auch Sabrina Böckmann und Norbert Dolnik, 33 und 35 Jahre alt, berichten davon, wie sie ihre eigentlich groß geplante Hochzeit komplett absagen mussten und nun im Juni nachholen wollen – egal wie klein. „Wir nehmen das so, wie es kommt“, gibt sich Sabrina Böckmann gezwungenermaßen kompromissbereit.

Ein Paar, das den Gang vor den Traualtar ebenfalls komplett verschoben hat, sind Stefanie Haßfurther und Tobias Knauer. Die 30-Jährige und ihr ein Jahr älterer Verlobter hatten die Zeit rund um das Ja-Wort umfangreich geplant: Junggesellenabschied, Polterabend, kirchliche Trauung und dann noch eine Feier mit 80 Gästen. „Das zerrte sehr an den Nerven, als die Hoffnung zunehmend zerbrach“, erinnert sich Stefanie Haßfurther. „Uns fiel bei aller Trauer schließlich echt eine Last von den Schultern, als wir alles verschoben hatten“, erzählt sie.

Ende Mai wollen sie erneut den Schritt wagen, aber mit weit weniger Anlauf. „Es bleibt alles gecancelt, bis auf die standesamtliche Trauung und eine kleine Feier im familiären Rahmen“, sagt sie, denn eines steht für beide fest: „Es wird geheiratet.“ Noch mal verschieben, das komme nicht infrage.

Aber sind dies nur Einzelfälle? Es haben in Bremen und umzu 2020 im Schnitt weit weniger Menschen geheiratet als noch 2019, dies bestätigt ein Vergleich mit dem bundesdeutschen Trend der Vorjahre. In Bremen sind es gut 14 Prozent weniger, in Syke sogar 37 Prozent. Krisen wirken sich direkt auf die Hochzeitsstatistik aus – so geschehen auch 2013 während der Finanzkrise.

Die Pandemie lässt zudem auch mehr Ehen scheitern: Nach Zahlen der Amtsgerichte Bremen, Syke, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck sind fast überall 2020 mehr Ehen geschieden worden als 2019, im Schnitt ein Plus von rund acht Prozent – nur im Raum Syke blieb die Zahl stabil. Abschließend ist dieses Bild nicht. „Das Trennungsjahr muss erst vergangen sein, ehe eine Ehe geschieden werden kann“, darauf weist zum Beispiel Jens Florstedt, Vizepräsident des Amtsgerichts Bremerhaven, hin. Soll heißen: Wer sich 2020 entschloss, seine Ehe zu beenden, wird sich in den allermeisten Fällen erst 2021 scheiden lassen können.

Zur Sache

Hochzeits-Zahlen

In Bremen (Mitte und Nord) heirateten 2019 2675 Paare, 2020 waren es gut 330 weniger, in Bremerhaven blieb die Zahl quasi gleich (etwa 400). Im Umland zeigt sich in Twistringen ein ähnliches Bild (etwa 50), in Syke (137 auf 100), Osterholz-Scharmbeck (197 auf 161) und Weyhe (145 auf 123) ging es hingegen mit den Zahlen abwärts. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für Gesamtdeutschland für die vergangenen 20 Jahre zeigen, dass die Eheschließungen pro Jahr nach einem Tiefstand in den frühen 2000ern von etwa 370.000 langsam angewachsen sind, bis sie 2019 gut 416.000 erreicht haben. Ein Minus von mehr als zehn Prozent (oder örtlich fast 40 Prozent) liegen weit darüber. Zum Vergleich: 2013, zum Höhepunkt der Finanzkrise, sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um gut vier Prozent.