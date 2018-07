Die Zahl der Klagen hat sich in Bremen halbiert. (Arne Dedert/ dpa)

Die Zahl der Klagen gegen Asylbescheide geht in Niedersachsen und Bremen zurück. Das bestätigen sowohl das Justizministerium in Hannover als auch das Verwaltungsgericht in Bremen auf Nachfrage des WESER-KURIER. „Es ist zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen“, meint Ministeriumssprecher Martin Speyer. In Niedersachsen ging auch die Zahl der einstweiligen Verfügungen gegen drohende Abschiebungen zurück, in Bremen dagegen stieg die Zahl.

Im ersten Halbjahr 2018 gingen 6784 Klagen von abgelehnten oder nicht voll anerkannten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Niedersachsen ein. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 11.882 Klagen und damit fast doppelt so viele. Dabei kann eine Klage mehrere Personen betreffen, wenn es beispielsweise um die Rückführung von Familien in ihre Heimat geht. In Bremen gingen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 459 Klagen gegenAsylbescheide ein. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 973 Klagen und damit mehr als doppelt so viele.„Jede Klage ist eine individuelle Entscheidung“, betont Ministeriumssprecher Martin Speyer.

Natürlich hänge der Rückgang der Asylklagen mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen zusammen. Gleichwohl bedeute dies noch keine Entlastung für die Verwaltungsgerichte, sondern allenfalls eine Entspannung. Zum Vergleich verweist er auf das erste Halbjahr 2015, als noch deutlich weniger Menschen in Deutschland Schutz suchten. Damals gab es 931 Klagen gegen Asylbescheide.

Mit den Flüchtlingszahlen ist in Niedersachsen auch die Zahl der einstweiligen Verfügungen unter anderem gegen Abschiebungen von 2882 auf 2118 im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr gesunken. In Bremen hingegen suchten mehr Asylbewerberinnen und Asylbewerber einstweiligen Rechtsschutz. Die Zahl der Eilverfahren stieg von 164 im ersten Halbjahr 2017 auf 199 im ersten Halbjahr 2018.

Jedes zweite Verfahren war ein Asylverfahren

Zwischenzeitlich war jedes zweite Verfahren am Bremer Verwaltungsgericht ein Asylverfahren. Die Justiz musste deshalb von 16 auf inzwischen 21 Richterinnen und Richter aufstocken. In Niedersachsen wuchs die Arbeitsbelastung der Verwaltungsgerichte durch die Asylklagen so stark an, dass insgesamt 123 zusätzliche Stellen an den Verwaltungsgerichten geschaffen wurden, davon 65 Richterstellen.

Martin Speyer sieht noch keine Trendwende. Der Zahl der Klagenhänge von vielen Faktoren ab – etwa von der Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa sowie von der Bekämpfung der Fluchtursachen in Syrien und anderswo. Die Werte seien nach wie vor vergleichsweise hoch.

Einen Zusammenhang mit dem Skandal in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sieht der Bremer Verwaltungsrichter und Gerichtssprecher Rainer Vosteen nicht. Der Jurist meint: „Wenn Asylanträge tatsächlich zu Unrecht positiv beschieden wurden, wird wohl kaum jemand dagegen geklagt haben.“ Der Skandal hätte folglich also eher zu einem Rückgang der Klagen gegen die Asyl-­bescheide führen müssen, weil die Klagensich in der Regel gegen abgelehnte und nicht gegen bewilligte Asylbescheide richteten. Nach Angaben der Bamf-Zentrale in Nürnberg ist die Zahl der anhängigen Asylverfahren im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bundesweit von 146.551 auf 52.514 gesunken, in Niedersachsen von 41.607 auf 6447 und in Bremen von 1010 auf 677. „Die Zahl der anhängigen Asylverfahren wird dabei niemals auf Null sinken, das bedingt sich schon aus den Neuankommenden“, sagt Bamf-Sprecherin Natalie Bußenius. Das Bamf rechnet bei gleichbleibenden Zugangszahlen mit einem „normalen Bestand“ von etwa 50.000 Asylverfahren.

4500 Asylbescheide der Bremer Bamf-Außenstelle werden derzeit durch die interne Revision wegen des Verdachts der Manipulation überprüft. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt gegen die ehemalige Leiterin der Außenstelle. Ulrike B. soll für mehr als 1200 zu Unrecht positiv entschiedene Asylverfahren verantwortlich sein. Ihr Anwalt weist die Vorwürfe gegen seine Mandantin zurück. Der Skandal hatte im Frühjahr bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und ist noch lange nicht ausgestanden.