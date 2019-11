Trotz sinkender Personalausgaben im öffentlichen Dienst, wirbt Bremens Finanzsenator weiterhin für die Ausbildung in diesem Bereich. (Florian Schuh/dpa-tmn)

Bremens Personalausgaben im öffentlichen Dienst liegen unter dem bundesweiten Durchschnitt. Das geht aus dem am Dienstag vom Senat beschlossenen Personalbericht 2019 hervor. Danach betrugen die Kosten, die für Beschäftigte im öffentlichen Dienst aufgebracht werden mussten, im Jahr 2018 pro Einwohner 1782 Euro. Der bundesweite Schnitt lag um 44 Euro höher.

Trotzdem warb der zuständige Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) um qualifizierten Nachwuchs für den öffentlichen Dienst: „Vielen ist nicht bekannt, wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst sind“, sagte er. Außerdem sprächen unter anderem die Familienfreundlichkeit und Teilzeitangebote auch in der Ausbildung für die Stadt als Arbeitgeberin.

Immer weniger beschäftige Lehrerinnen und Lehrer

Außerdem wurde das auslaufende Personalentwicklungsprogramm (PEP) ausgewertet. Es war 1993 eingeführt worden, um jährliche Kostensteigerungen im Personalwesen zu begrenzen. Demnach ist die Anzahl der betroffenen Beschäftigten in den letzten 25 Jahren um 4180 Personen gesunken – insbesondere bei Lehrerinnen und Lehrern. Dafür gebe es mittlerweile mehr Erziehungs- und Betreuungspersonal an Schulen und in Kitas, teilte der Senat mit. Das PEP solle künftig „durch eine transparente und methodisch nachvollziehbare Personalbemessung ersetzt werden“, heißt es in dem Bericht.

Dass viele Angestellte des öffentlichen Dienstes gar nicht in Bremen wohnen, wurde in dem Bericht allerdings ebenfalls deutlich. Knapp ein Drittel der Beschäftigten lebten demnach vergangenes Jahr in anderen Bundesländern, vor allem im niedersächsischen Umland.