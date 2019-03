Zu viel Tempo und zu wenig Abstand sind oftmals Ursachen schwerer Karambolagen. (Daniel Naupold / dpa)

Auf Niedersachsens Straßen sind im vergangenen Jahr 417 Menschen ums Leben gekommen. Das seien 14 Tote mehr als 2017, „als es in Niedersachsen so wenig Verkehrstote gab wie noch nie seit Einführung der Statistik“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2018 in Hannover. Darin füllt die A 2 ein trauriges eigenes Kapitel:

Trotz Präventionsprojekten und obwohl es immer wieder Polizeikontrollen gegeben hatte, kam es auf dem rund 150 Kilometer langen, baustellenreichen Abschnitt der A 2 zu besonders schweren Unfällen: Allein dort starben 24 Menschen.

2017 waren es elf. In Bremen kamen im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sechs Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im Jahr zuvor waren es 13 gewesen. Auf den Autobahnen im Bremer Umland waren es vor allem die Großbaustellen, die sich als Unfallrisiko bemerkbar machten.

Das zeigte sich beispielsweise am Streckenabschnitt der A 1 zwischen Brinkum und Groß Ippener: Allein dort gab es 2018 insgesamt 717 Unfälle, drei Menschen starben in diesem Bereich. Die Unfallhäufigkeit hat im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um rund 40 Prozent zugenommen.

Untersuchungen zeigen, dass es landesweit insbesondere vor Baustellen zu Unfällen kam: „Das Tempo wird reduziert, eine Spur fällt weg, es wird eng und kracht“, sagt Alexandra Kruse, Sprecherin des Allgemeinen Automobilclubs Deutschland (ADAC) für Niedersachsen/Sachsen-Anhalt.

„So sind fast alle Unfälle passiert.“ Folglich müsse die Problemlösung vor der Baustelle greifen: „Die Überholverbote sind da, sie müssen aber stärker überwacht werden.“ Boris Pistorius weist darauf hin, „dass die Polizei stetig prüft“, wie sich Autobahnunfälle vermeiden ließen.

Landesweit haben sich 16.062 der 212.137 von der Polizei aufgenommenen Unfälle auf Autobahnen ereignet – knapp ein Prozent mehr als 2017. Dabei starben 59 Menschen, das waren 21 mehr als im Vorjahr.

Die Zahl aller Unfälle hat im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent abgenommen. Der Rückgang soll im Wesentlichen auf die Abnahme der Unfälle mit Sachschaden zurückzuführen sein.

Bei den Baumunfällen „und generell bei Unfällen auf Landstraßen“ hat es laut Pistorius im Zehnjahresvergleich „einen historischen Tiefstand“ gegeben. Dennoch: 259 aller tödlichen Verkehrsunfälle ereigneten sich dort.

Dies sei „furchtbar und ein Ansporn, die gefährlichsten Bereiche weiter zu identifizieren und so gut es geht zu entschärfen“, sagte der Minister. 96 Menschen starben bei 3304 Baumunfällen. So wenige wie nie zuvor. Als Hauptunfallursache schwerer Unfälle wird nach wie vor zu hohe Geschwindigkeit angegeben.

Außerdem fallen vor allem Fahrrad- und E-Bike-Unfälle auf. Während des langen Sommers 2018 hat der Fahrradverkehr zugenommen, was sich in der Unfallstatistik widerspiegelt. So ist die Zahl der bei Unfällen getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer von 48 auf 60 gestiegen. Zu den Opfern zählen fünf Kinder und 35 Frauen und Männer ab 65 Jahren. Insgesamt starben 128 ältere Verkehrsteilnehmer – es gab ein Todesopfer mehr als im Jahr zuvor.

Mehr als die Hälfte der verunglückten Senioren war zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Pedelec oder auf einem E-Bike unterwegs. „Gerade ältere Pedelec-Fahrer“ müssten „noch intensiver auf die Gefahren des leichten Fahrens“ aufmerksam gemacht werden, sagte Pistorius, „die Statistik ist hier eindeutig“.

Sensibilisierung für die Gefahren

„Wir müssen Verkehrserziehung neu denken“, betont auch ADAC-Sprecherin Kruse. „Sie darf nicht nach der Grundschule aufhören, und sie sollte im Seniorenalter noch mal anfangen. Man muss für die Gefahren sensibilisieren: Beim Wechsel vom Fahrrad zum E-Bike ist es nicht mit dem bloßen Umstieg getan.“ Pistorius setzt hier unter anderem auf die Zusammenarbeit mit der Landesverkehrswacht. An jüngere Verkehrsteilnehmer wenden sich Aktionen, die auch Radfahrer über die Themen Alkohol, Handy und Kopfhörer im Straßenverkehr aufklären sollen.

Ablenkung spielt auch als Ursache der folgenschweren Autobahnunfälle eine große Rolle: Knapp 30 000 Handy-Verstöße wurden im vergangenen Jahr landesweit bei Polizeikontrollen entdeckt. Alexandra Kruse vermutet, dass inzwischen jeder zehnte Verkehrsunfall damit zusammenhänge, dass Fahrer während der Fahrt Handys, Tablets oder andere elektronische Geräte – auch Navis – bedienten.