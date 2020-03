Im Jahr 2018 wurden noch 2270 Wohnungen von der Baubehörde genehmigt. (Cindy Riechau /dpa)

Trotz Wohnungsnot und steigender Mietpreise sind in Bremen weniger Wohneinheiten genehmigt worden. Das geht aus einem Bericht für die Baudeputation hervor, den der SPD-Baupolitiker Falk Wagner angefragt hatte. Waren es im Jahr 2018 noch 2270 Wohnungen, die die Baubehörde genehmigte, fiel die Zahl 2019 auf 1632 zurück – ein Rückgang um rund 28 Prozent. Allerdings wurden auch weniger Vorhaben beantragt.

Insgesamt liegt die Zahl der genehmigten Wohnungen unterhalb des hohen Niveaus der vier Jahre davor: Von 2015 bis 2018 waren es immer mehr als 2000 Wohnungen, die die Behörde bewilligte. Die vorliegenden Daten beziehen sich auf Einheiten in Wohn- und Nichtwohngebäuden, dazu gehören auch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden oder Wohnheime. Der jetzige Tiefstand bei den gestatteten Anträgen entspricht allerdings annähernd den 1766 Wohnungen, die im Jahr 2018 beantragt wurden. Eine Folge, die auch die Daten belegen: Stellen die Bauherren viele Anträge, sind ein Jahr später entsprechend viele akzeptiert.

„Es ist ein bundesweiter Trend, der sich mit diesen Zahlen abzeichnet“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts. Er verweist darauf, dass sich allein in den vergangenen fünf Jahren circa 3000 genehmigte Wohnungen angesammelt hätten, die noch nicht vollendet seien. Von der Genehmigung bis zur Fertigstellung könne es bis zu drei Jahre dauern, so der Behördensprecher. „Es liegt also noch einiges in den Schubladen der Bauherren“, sagt Tittmann. Wie viele Wohnungen im Jahr 2019 fertiggestellt worden sind, kann noch nicht gesagt werden. Die Zahl will das Statistische Landesamt Anfang Mai bekannt geben.

Die Baubranche und auch die Architekten arbeiten am Limit, erklärt Tittmann. Durch den Bauboom kämen die Unternehmen nicht hinterher. Zudem mangele es an Fachkräften und auch immer wieder an entsprechendem Baumaterial.

Mehrere tausend Wohnungen müssen noch fertiggestellt werden

„Die Entwicklung ist auf jeden Fall Grund genug, hellhörig zu werden“, sagt Falk Wagner. Klar sei, dass noch mehrere tausend Wohnungen fertiggestellt werden müssten. „Da kommt noch einiges“, so der SPD-Politiker, der Bauprojekte wie das entstehende Studentenwohnheim Emmy-Noether-Straße oder die Gartenstadt Werdersee nennt. Dennoch müsse man aufpassen, auch vor dem aktuellen Hintergrund der Coronakrise, weil nicht vorhersehbar sei, ob weiterhin so viel gebaut werde, so Wagner. Ihm bereite Sorge, dass größere Bauunternehmer durch die Auswirkungen des Coronarvirus vielleicht nicht mehr bauen oder von Projekten zurücktreten.

Laut Koalitionsvertrag sollen übrigens bis 2023 die Voraussetzungen für 10.000 neue Wohnungen geschaffen werden, die Zahl der Sozialwohnungen soll auf 8000 steigen.