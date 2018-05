Swantje Wrobel klärt im Gespräch zunächst die Problemlage, um dann die richtige Hilfe anbieten zu können. (Kartsen Klama)

Zur Mittagszeit herrscht reges Treiben auf dem Campus der Bremer Uni. Studenten laufen geschäftig hin und her, jeder scheint zu wissen, wohin er will. Doch es gibt auch Studierende, die nach Orientierung suchen und Hilfe brauchen. Unterstützung finden sie bei der Psychologisch-Therapeutischen Beratungsstelle (PTB) des Studentenwerks. „Die Zahl derer, die Hilfe suchen, steigt jährlich an“, sagt Swantje Wrobel, Leiterin der PTB. Sie arbeitet seit fast 20 Jahren in der Beratungsstelle.

Im vergangenen Jahr nahmen 1063 Studierende die Beratung in Anspruch, so Wrobel. Das entspreche etwa vier Prozent der zu diesem Zeitpunkt immatrikulierten Studenten. „Von Heimweh bis zur Psychose" – das alles komme in der Beratung vor, sagt Wrobel. Die Hälfte aller Hilfesuchenden befinde sich in den ersten drei Semestern. Vor allem im November – einige Wochen nach Studienbeginn – stiegen die Beratungskontakte. „Plötzlich sind sie in einer anonymen Umgebung, weit weg von zu Hause.“ Aus Heimweh könne schnell Isolation oder sogar ein Studienabbruch werden, weiß die PTB-Leiterin. Wie viel und wie intensiv gelernt wird, das liege plötzlich in der eigenen Verantwortung. Eigeninitiative sei gefordert, doch dies werde in der Schule oft nicht erlernt, sagt Wrobel. Solche Fälle ließen sich aber gut in der Beratungsstelle auffangen, betont sie. 33,6 Prozent der Ratsuchenden müssten aber wegen der Schwere ihrer Erkrankung an Kliniken oder Therapeuten verwiesen werden.

Lange Wartezeit

Die Wartezeit für eine Beratung lag im vergangenen Jahr bei bis zu sieben Wochen. „Das ist viel zu lang", kritisiert Swantje Wrobel. Die Empfehlung des Studentenwerks liege bei maximal drei Wochen. „Die Studierendenzahlen sind mit 30 000 in den vergangenen 20 Jahren quasi gleich geblieben, die Beratungsnachfrage hat sich im selben Zeitraum aber mehr als verdoppelt", verdeutlicht sie. Jeder Student komme im Schnitt dreimal zum Gespräch. Dies sei viel zu wenig für ein niederschwelliges Angebot. Deshalb wurden beim Senat zusätzliche Fördermittel beantragt.

Wer zu einem der sechs ausgebildeten Psychologen und Sozialpädagogen in die Beratungsstelle kommt, füllt zunächst einen kurzen Fragebogen aus. Um die richtige Unterstützung anzubieten, wird anschließend im Gespräch die Problemlage geklärt. Worum es gehe, welche Gründe am Studium hinderten, wie die PTB helfen könne, seien zentrale Fragen erläutert Wrobel. Neben Studienanfängern kommen aber auch ältere Studenten und Lehrende in die Beratung. „Wir decken das ganze Spektrum ab. Bei Austauschstudenten oder bei denen, die kurz vor dem Examen stehen, übernehmen wir die Betreuung auch ganz", versichert Wrobel. Das Spektrum der Befunde reiche von Erschöpfung und Schwierigkeiten beim Lernen bis hin zu Depressionen, Essstörungen, Ängsten oder Suchtproblemen.

Mögliche Ursachen gebe es viele: Überforderung und Leistungsdruck, finanzielle Sorgen, auslaufendes BAföG sowie die Angst, zu alt für den Arbeitsmarkt zu sein. „Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran", sagt Swantje Wrobel. Studieren sei auf eine 40 Stunden-Woche angelegt. Über die Hälfte arbeite aber noch nebenbei. Sie beschreibt es so: „Die Studierenden stehen unter Druck, und sie machen sich selber Druck: Ich muss möglichst früh meinen Master haben, sonst werde ich nichts mehr." Das seien oft geäußerte Ängste. Dabei sei die Wahrnehmung dieser Studierenden immer auf das gerichtet, was andere besser könnten.

Probleme fallen an Uni kaum auf

Wrobel sieht die zunehmenden psychischen Erkrankungen von Studierenden als ein gesamtgesellschaftliches Problem. Laut Weltgesundheitsorganisation wird die Depression 2030 die am häufigsten verbreitete Krankheit in den Industrieländern sein. An der Uni fallen psychische Probleme allerdings oft nicht auf, berichtet sie. Ein Student, der beispielsweise unter Schizophrenie leide, sich bereits zurückgezogen habe und seit Monaten nicht zur Uni geht, bleibe lange unbemerkt.

Die Umstellung des Studiensystems hält Wrobel nicht für die Ursache des gestiegenen Beratungsbedarfs. Der Leistungsdruck habe sich zwar erhöht, aber die Zahl der Langzeitstudenten sei geringer geworden. Für das Aufschieben von Klausuren seien oft fehlende Lerntechniken verantwortlich. Der Austausch in einer Gruppentherapie für Betroffene helfe dabei, das Studium weiterzuführen, und vermittele außerdem das Gefühl, mit den Schwierigkeiten nicht völlig allein zu sein.

Die Hürde, sich professionelle Hilfe zu holen, ist nach Wrobels Einschätzung nach wie vor hoch. „Niemand gibt gerne zu, dass er alleine nicht klar kommt.“ In der Onlineberatung werde ihr oft die Frage gestellt, ob das Problem überhaupt wichtig genug für die PTB sei. „Es wäre schön“, sagt Swantje Wrobel, „wenn die Studenten früher zu uns kämen.“

Weitere Informationen

Die Aufgabe der seit 1974 aktiven Beratungsstelle ist es, Studierenden kostenfreie und leicht zugängliche Unterstützung zu bieten. Neben der Stelle auf dem Campus gibt es noch eine Außenstelle an der Universität Bremerhaven. Der Zuständigkeitsbereich der Beratungsstelle gilt ebenfalls für die Hochschule für Künste sowie die Hochschule Bremen.

Neben der Einzelberatung bietet die PTB Workshops an. Strategien zur Bewältigung von Prüfungsangst oder Konzepte zur Arbeitsstrukturierung werden in kleinen Gruppen eingeübt. In der Gruppentherapie für studierende mit diagnostizierten psychischen Erkrankungen unterstützen sich Betroffene gegenseitig.

Weitere Informationen unter: www.stw-bremen.de/de/beratung-soziales/psychologische-beratung