Neun Schüler und Schülerinnen kandidierten für das Präsidium. Sie und 74 andere erarbeiten eine Woche lang Resolutionen, die am Freitag diskutiert werden. (Christina Kuhaupt)

In der Bremischen Bürgerschaft zeigt sich ein ungewohntes Bild: Auf den roten Polstern sitzen oder fläzen nur junge Menschen zwischen 13 und 18 Jahren. Von insgesamt 15 verschiedenen Schulen in Bremen und Bremerhaven sind sie freigestellt, denn sie sind eine Woche lang Vollzeit-Parlamentarier. „Jugend im Parlament“ nennt sich die Veranstaltung, die zum zehnten Mal in der Bürgerschaft stattfindet. Bis Donnerstag sollen die 83 Jugendlichen in vier Ausschüssen Resolutionen erarbeiten, über die dann die echte Bürgerschaft diskutiert. Offiziell ist es ein Planspiel, aber für die Pressesprecherin Dorothee Krumpipe geht es um mehr. „Es soll mit den Themen der Jugendlichen auch weitergehen“, sagt sie. Was sie erarbeiten, gehe an die Fraktionen, sagt auch Hermann Kleen von der Bürgerschaftskanzlei bei der Begrüßung der Schüler.

Eine der ersten Amtshandlungen der 83 Jungpolitiker ist die Wahl ihres vierköpfigen Präsidiums, doch bisher kandidieren fast nur Jungs. „Ich bitte noch mindestens ein Mädchen nach vorn“, sagt der jugendliche Leiter der Sitzung. Aylin Ersoy folgt dem Aufruf. „Jetzt wird's spannend“, sagt die Grünen-Abgeordnete Sahhanim Görgü-Philipp auf der Besuchertribüne der Bürgerschaft.

Mehr zum Thema Erinnern, einmischen, Mut beweisen 21. Nacht der Jugend in Bremen Bei der 21. Nacht der Jugend im Bremer Rathaus setzten sich Hunderte Jugendliche unter dem Motto ... mehr »

Sie freut sich sehr darüber, dass so viele Schüler einen Migrationshintergrund haben und dass auch Jugendliche von Gesamtschulen und nicht nur von Gymnasien an dem Projekt teilnehmen. Sie bricht ab, die Wahlergebnisse sind da: Ersoy ist nicht dabei, aber nichtsdestotrotz ist das Präsidium paritätisch mit Jungs und Mädchen besetzt. „Und das zum 100-jährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts“, sagt Görgü-Philipp. Ganz in ihrem Sinne ist wohl das Thema, dass die Jugendlichen für ihre erste Aktuelle Stunde beschlossen haben: kostenloser öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV).

Zwölf Mitglieder diskutieren über die Abschaffung der Armut

Diese Forderung stammt sowohl aus dem Umwelt- als auch dem Sozialausschuss. Letzterer tagt am Montagnachmittag in einem kleinen Sitzungsraum. Zwölf Mitglieder diskutieren ernsthaft über nichts Geringeres als über die Abschaffung der Armut. An der Wand stehen die Punkte, die für die Schüler dazugehören, darunter Hartz IV abschaffen, Altersarmut, Minijobs/Leiharbeit und vieles mehr. „Wir sollten Prioritäten setzen“, sagt ein Ausschussmitglied. Aber das Paket bleibt trotzdem thematisch riesig. „Sicherung der Grundversorgung“ lautet schließlich das Resolutionsziel des Ausschusses nach der Abstimmung. Wie das umgesetzt werden soll? „Bremen startet eine Bundesratsinitiative“, sagt der Ausschussvorsitzende.

Die zwei erwachsenen Moderatoren im Raum tuscheln miteinander. Sie haben bereits in den Vorjahren an „Jugend im Parlament“ teilgenommen und wurden nun wochenlang auf die behutsame Moderation der Sitzungen vorbereitet. Sie achteten in den vier Ausschüssen darauf, dass jeder Schüler seinen Platz finde, erklärt die Organisatorin Anja Leibing. Und das sei notwendig: „Teilweise sind die Ausschüsse schwer unter Kontrolle zu halten“, erklärt sie. Es seien eben verschiedene Charaktere, die dort aufeinander träfen. Manche zurückhaltenden Jugendlichen wüssten etwa nicht, wie sie sich einbringen könnten.

Mehr zum Thema Schulprojekt zu sozialen Medien Bremer Jugendliche tun etwas gegen Hass im Netz 120 Jugendliche an der Bremer Oberschule im Park haben am Montag kurze Filme gedreht, in denen sie ... mehr »

Im Sozialausschuss beschließen die Moderatoren, nichts zu unternehmen, auch wenn nur einige Wenige mittlerweile das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren. Ein noch jüngerer Ausschussteilnehmer bleibt die ganze Zeit still. Die zwei Diskussionsleiter im Bildungsausschuss im Raum nebenan greifen dagegen in die Themenfindung ihrer 20-köpfigen Runde ein. „Da ist thematisch jetzt sehr viel drin“, sagt der Student Niklas Gogolok mit Blick auf ein großes Forderungspaket, das Reformen in allen schulischen Bereichen vorsieht. Er würde ihnen raten, etwas kleiner zu bleiben. „Dann könnt ihr die Resolution genauer ausarbeiten“, ergänzt er. Das Plenum handelt: „Religionsunterricht abschaffen“ wird gestrichen. Aber weiterhin wollen die Schüler und Schülerinnen den Lehrermangel und den Unterrichtsausfall bekämpfen sowie das Kooperationsverbot in der Bildung abschaffen und vieles mehr.

Der 17-jährige Denis Janusas Junsaite würde auch gern die Wiedereinführung einer Realschule neben der Gesamtschule und dem Gymnasium dort unterbringen. Er ist bei den jungen Liberalen und schon das zweite Mal freiwilliger Teilnehmer des Planspiels. 2016 sei er aber noch sehr schüchtern gewesen, sagt er. Dieses Mal ist er stellvertretender Vorsitzender des Bildungsausschusses. Seine Stimme zittert ein wenig, als er in seinem Vortrag zur aktuellen Lage der Bremer Schulen das dreigliedrige Schulsystem als Verbesserung nennt. Prompt reagiert ein Junge, der ihm an diesem Montag oft Kontra gibt. „Kannst du bitte versuchen, neutral zu bleiben?“, fragt er und bittet ihn, seine Meinung rauszuhalten.

Mehr zum Thema Hohe Personallücke Lehrermangel an Bremer Schulen An Bremens Schulen fehlen ausgebildete Lehrkräfte. Die Bildungsgewerkschaft GEW hält die ... mehr »

Der Ton in der Runde bleibt trotzdem sachlich und konzentriert. Zwar muss das Kooperationsverbot drei Mal erklärt werden und einige kichern häufig. Aber als ihre Teamer sie daran erinnern, dass sie morgen schon einen Resolutionsentwurf fertig haben sollten, sind sie still. „Wir sollten Unterausschüsse bilden“, sagt Janusas Junsaite.

Am Dienstag können sie ihre Entwürfe dann mit einem Referenten der Bildungsbehörde debattieren. Dann landen die Vorschläge auch schon in Kommissionen, in denen Experten die Jugendlichen beraten. Am Donnerstagabend übergibt das Schülerpräsidium schließlich alle ausgefeilten Resolutionen dem echten Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber. Er wird am Freitag zusammen mit den anderen erwachsenen Abgeordneten und Regierungsmitgliedern in den Plenarsaal der Bürgerschaft zurückkehren. Ab 16 Uhr werden sie die Resolutionen der Schüler diskutieren. Angesichts der idealistischen Vorschläge dürfte es eine sehr ungewöhnliche Debatte werden.